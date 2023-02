Cáceres contabiliza un Policía Local por cada mil vecinos. Este es el baremo que se extrae de la cifra de agentes de la plantilla que hagan patrullas, es decir que no se dediquen exclusivamente a tareas administrativas , 109, en relación a los 90.000 habitantes con los que cuenta la ciudad. No cumple este dato con el requisito que aconseja la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que recomienda que haya al menos un agente por cada 667 habitantes. En el caso de la capital cacereña, se duplica la carga laboral para los agentes.

Por este motivo, entre otros, la escasez de plantilla que denuncian, por el que han convocado este jueves una concentración a media mañana a las puertas del ayuntamiento. Con esta protesta, pedirán al ayuntamiento que mejore sus condiciones laborales en relación a la plantilla. En concreto, tal y como pone de relieve el portavoz de la Policía Local en CSIF, José Luis Ruiz, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) hay al menos quince vacantes que no se han cubierto aún.

También critica que las plazas no se asignen con previsión suficiente puesto que desde que un agente opta al puesto hasta que incorpora puede pasar año y medio. De hecho, esta pasada semana tomaron posesión de su cargo los subinspectores de la oferta de empleo público de 2018. En ese intervalo que transcurre se suma un problema añadido, se producen nuevas bajas por las jubilaciones.

Es precisamente esta escasez en la plantilla la base de otro de los problemas que denuncian y que es motivo de conflicto entre ayuntamiento y la propia Policía Local a la hora de negociar el nuevo convenio.

El asunto que ha provocado el enfrentamiento y que hasta ahora no se haya firmado el nuevo cuadrante laboral para los agentes radica en los turnos de libranza. «Somos pocos y descansamos poco», sostiene el representante sindical. Sobre esta situación, Ruiz expone que se actualicen las libranzas con los coeficientes reductores puesto que no se adapta a lo que marca la ley. En ese sentido, asegura que ya han recibido varias propuestas del ayuntamiento, la última esta pasada semana, pero apuntan que aún la oferta que hacen es «insuficiente». Alegan que la pretensión del consistorio es que los agentes tengan que estar disponibles para más servicios extraordinarios gratuitos, es decir, para Womad, feria o Semana Santa, un extremo que no ven viable ya que, no se puede plantear «aumentar los descansos por un lado en base al convenio y reducirlos por otro».

"Exceso" de eventos multitudinarios

Esta falta de acuerdo entre consistorio y Policía Local se remonta al pasado año cuando se iniciaron las negociaciones y ante las discrepancias por lo que los agentes consideraban un cuadrante injusto, anunciaron que dejarían de hacer servicios extraordinarios. Esta situación se agravó en otoño, época en la que la ciudad aglutina numerosos eventos multitudinarios como Extregusta o Extremúsika.

Coincide, además, que la justicia se ha pronunciado sobre este asunto. Un juzgado cacereño dio la razón a una agente que recurrió una orden de alcaldía que obligaba a que trabajara y el tribunal entendió que solo es necesario que de cumplimiento a esa orden si es un caso de fuerza mayor o una catástrofe pero en ningún caso un evento programado.