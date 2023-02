Cuando el empresario hostelero Jorge Gómez, dueño de la franquicia Lizarrán en Cáceres, avisó la semana pasada a la Policía Local tras observar que unos cascotes del inmueble colindante a su negocio (entre las calles Pintores y Moret) se habían caído a la calzada, justo donde ubica la terraza, no imaginaba que la respuesta del ayuntamiento iba a ser acordonar el inmueble y obligarle a retirar los veladores.

60% del negocio

«La terraza es el 60% de mi negocio; tengo 8 empleados y sin terraza no hay quien mantenga esto», expresa el empresario.

El consistorio ha notificado a los propietarios que deberán tomar medidas para garantizar la seguridad tras caer a la vía pública varios elementos, pero los plazos administrativos no casan con las necesidades del hostelero que, de la noche a la mañana, ha tenido que retirar la terraza y almacenar el mobiliario. «Ni 24 horas nos dieron para retirar la terraza, y ahora me piden que les dé yo una solución técnica a esta problemática y que ellos ya estudiarán si es viable o no», lamenta Gómez.

Reubicación

Desde el consistorio manifiestan que el empresario ya se ha reunido con responsables de Urbanismo y que el hostelero «se comprometió a mandar una solución técnica al ayuntamiento. Pero aún no la ha enviado. La idea es trabajar a partir de la propuesta que haya desarrollado su equipo técnico para reubicar la terraza».

«Ese proyecto es para ver dónde me dejan reubicar el 50% de la terraza; es decir, cuatro mesas de las ocho que componen la terraza», asegura Gómez. «Me han jodido el negocio. Les he dado ideas, como poner una red alrededor del inmueble sin hacer un cordón de seguridad como hasta ahora, que cubre 2 metros cuando la calle solo tiene 5 metros. Hay que poner una red sí o sí por seguridad». Por último, lamenta que el inmueble «tenga un expediente abierto desde 2013 y aquí no se ha movido nada». El edil de Urbanismo, José Ramón Bello, explicó a este diario que tenía un expediente abierto desde el año 2016, «pero no llegó a ningún punto y caducó».