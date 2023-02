Despedida a mi hija Lourdes

El 13 de enero de 2022, llegó Lourdes a la Clínica Quironsalud de Cáceres para recibir cuidados paliativos, después de combatir durante tres meses contra una terrible enfermedad. Permaneció en la clínica seis días, y desde los primeros momentos hasta el final, todo el personal, en especial el sanitario, mostró una profesionalidad y empatía digna de elogio. La excepcionalidad del caso, no impidió que hicieran más fácil sobrellevar momentos tan difíciles y dolorosos para todos. Pudimos despedirnos de ella en un entorno amable, confortable y siempre arropados por su buen hacer. Por todo ello, su familia no puede dejar pasar por alto la oportunidad de mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal de la Clínica Quironsalud de Cáceres por esa humanidad que tanto escasea en otros hospitales.

Querida Lourdes, hija mía. La vida nos ha separado demasiado pronto. Es todo tan reciente que me cuesta hablar de ti en pasado. En este tiempo que hemos estado juntos viviendo esta cruel enfermedad, que en principio me ocultaste para protegerme, he podido comprobar que derrochabas aquellos valores que hacen grande a una persona y que en parte desconocía porque la rutina de la vida adulta nos roba un tiempo muy valioso; tu fortaleza, tu bondad, tu valentía, tu inmensa generosidad y tu capacidad para luchar y para enfrentarte a lo que te daba miedo. En ningún momento te derrumbaste, ni siquiera cuando recibimos la peor noticia, que no sobrevivirías a tu enfermedad. Pero lo que más me hace estar super orgulloso de ti es observar las innumerables muestras de cariño de amigos, compañeros y familia durante los últimos días; y posteriormente el homenaje tan especial de la asociación. Sin duda fuiste una parte importante en nuestras vidas y vamos a echarte muchísimo de menos. Como dicen tus amigas, ‘te quiero infinito’. Papá.

El autor es José Antonio Mendoza.