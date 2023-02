La Asociación Jóvenes Cofrades de Cáceres ha salido al paso de la polémica surgida en torno al acuerdo de colaboración que ha suscrito con la Fundación Extremadura New Energies, promotora de la mina de litio. A través de un comunicado, pide que “cesen los ataques injustificados a este colectivo y a sus miembros”, y pide respeto para el trabajo que desarrollan, “del mismo modo que respetamos todas las opiniones”.

Los jóvenes cofrades aclaran que son una asociación sin ánimo de lucro que desde su creación han tenido como único fin “colaborar y realizar actividades cofrades” para los ciudadanos, actividades que se han llevado a cabo “con recursos propios y de algunas entidades colaboradoras”, con "gran esfuerzo”. De hecho, explican que el fin de la asociación no se puede cumplir sin ingresos, y que estos no han sido suficientes hasta ahora “para nuestro mantenimiento y crecimiento”, de modo que no han podido dedicarlos a sus objetivos.

De ahí que el colectivo haya aceptado el apoyo de New Energies, a quien agradece la aprobación de su proyecto. Destaca que se trata de una ayuda “como la que puede recibir cualquier otra asociación o persona física”, procedente “del sector público o privado”.

"A beneficio de la ciudadanía"

Recuerda que otras entidades “reciben apoyos” sin que ello suponga una pertenencia a la entidad que los otorga. Además, subraya que esta ayuda no se destina a sus necesidades personales sino “a actividades dirigidas a beneficio de la ciudadanía”.

Finalmente, los Jóvenes Cofrades inciden en que este acuerdo se ha desarrollado “con total transparencia y publicidad”, y que en ningún momento se ha ofrecido información errónea sobre su contenido o su alcance. “Lamentamos que haya habido quien, de forma interesada, haya querido manipular y utilizar el acuerdo”. El colectivo añade que seguirá trabajando y esforzándose “sin descanso” para desarrollar su misión “social y caritativa”, con las puertas abiertas a todos “a fin de mejorar el futuro de la ciudad y de sus vecinos”.