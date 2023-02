Los centros comerciales tortugas

San Quintín está en el noreste de Francia. Allí, en 1557, las tropas españolas vencieron a las francesas un 10 de agosto, día de San Lorenzo, santo que dio nombre al monasterio que Felipe II ordenó construir al norte de Madrid para conmemorar esa victoria. El monasterio tardó en construirse más de veinte años, por eso la expresión de que cuando una iniciativa se prolonga en exceso se diga que dura más que la obra del Escorial.

Aunque pensándolo bien, eso de que un proyecto tarde más de veinte años en hacerse realidad no es nada, al menos aquí en Cáceres es muy poco tiempo comparado con lo que se está tardando en hacer un nuevo centro comercial. En uno de los sitios, en el Nuevo Cáceres, ya van más de dos décadas desde que se pensó en abrir un centro comercial que, por cierto, tumbó la Junta al denegar la licencia comercial específica. En el otro lugar, en la parcela del antiguo matadero, se van a cumplir ahora veinte años desde que se vendió para que se hiciera un centro de ocio (se enajenó como suelo recreativo, aunque desde el principio lo que se quiso hacer ahí fue un centro comercial y no de ocio, que era para lo que estaba pensado en el plan de urbanismo, y esto, primero, y la crisis del sector inmobiliario, después, lo frenó).

En esta legislatura, que se inició en junio de 2019, parecía que por fin iban a ser una realidad esos dos proyectos para ofrecer nuevas dotaciones comerciales tanto en Nuevo Cáceres, el barrio con más población, como junto a Carrefour, prolongando la franja comercial de esa zona.

En esta legislatura se han desatascado ambos, un logro, pero no se va a abrir ninguno de los dos. Hace unos días se anunció que en Nuevo Cáceres se instalará un Aldi, que tendrá una sala de venta de 1.200 metros cuadrados, pero las obras de urbanización todavía no han comenzando, cuando, en teoría, ya se tienen todas las autorizaciones. Se anuncia que se iniciarán en los próximos días. Pero es lo mismo que se ha venido diciendo en los últimos meses sin que aún se vea ninguna máquina. Aldi es solo una de las ofertas en este suelo de Nuevo Cáceres. Pero para que se instale la cadena de alimentación o cualquier otra, antes hay que urbanizar la parcela y ese sitio sigue igual que hace veinte años, cuando la firma de alimentación Leclerc quería abrir un hipermercado que no salió al no conceder la Junta la licencia específica con el argumento de que una gran superficie como la que se proyectaba provocaría un desequilibrio en la estructura comercial minorista y que había una oferta comercial superior en un 70% a la demanda. Entonces ayuntamiento y Junta estaban gobernados por partidos de distinto color.

En el centro comercial que sí se ha iniciado en la parcela del antiguo matadero aún está pendiente de concesión la licencia de la Junta. Esta vez no habrá inconveniente, se dará. Pero sorprende que a esta altura de la película aún no se haya solventado este trámite. Al igual que sorprenden las vagas justificaciones de los promotores sobre retrasos y paralizaciones. No es que un centro comercial sea la panacea del empleo local, crean nuevos trabajos, pero también destruyen otros, pero desespera que se tarde años, por no decir décadas, en abrir un espacio comercial.

San Quintín tiene una llamativa abadía. Ya no me acuerdo por qué hace tres décadas entré a conocer la ciudad, seguramente que entraría buscando un centro comercial y que al menos allí lo encontré ya terminado.