Al igual que una buena atención sanitaria resulta fundamental para el bienestar de las personas, la accesibilidad es clave para muchas de ellas. No solo porque favorece su movilidad, también su integración. «Necesitamos una ciudad accesible, y eso se consigue con una adecuada ejecución de las obras municipales, haciendo que Cáceres sea transitable para todos, especialmente para personas con discapacidad, ancianos y quienes tienen movilidad reducida».

Así lo explica el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, José Antonio Ayuso, que, en su listado de peticiones para el Gobierno local que salga de los próximos comicios (en primavera), insta a «cumplir de una vez las ordenanzas de accesibilidad del propio ayuntamiento». Para ello, afirma, «solo hace falta sensibilidad y voluntad». Y falta hace, porque, según el movimiento vecinal, todavía son muchas las barreras que impiden un tránsito normalizado por la capital cacereña.

Valga un ejemplo. Acaban de construir un aparcamiento disuasorio en avenida de las Delicias, junto al camposanto, «y nos parece muy bien el acceso directo a pie que han hecho hasta la entrada del cementerio, pero hay solo escaleras, no rampa. El propio ayuntamiento no aplica su normativa, es poco sensible muchas veces, y algunos sentimos que nos pisotean nuestros derechos, que no nos tienen en cuenta como a otras personas, lamento decirlo así», declara Ayuso, quien sabe de lo que habla porque un accidente laboral le dejó hace años un notable grado de discapacidad física.

Hay otros ejemplos sin salir siquiera de la zona. En la parte ampliada del cementerio, las personas con problemas de movilidad no pueden acceder por la puerta principal porque solo hay escaleras. «Únicamente es posible entrar por la rampa de los coches de las funerarias. Cuando empezaron las quejas, comenzaron a dejarla abierta. Da lástima pensar que en una obra nueva no se haya pensado en ningún momento en las personas con movilidad reducida: las que van en silla de ruedas, ancianos, madres con carritos…», subraya el representante vecinal.

Raimundo Medina, vicepresidente de la Agrupación, recuerda que aún son numerosas las mejoras pendientes en «bordillos, accesos a instalaciones municipales, colegios, etc…» para acabar con estas barreras. También reitera que el ayuntamiento debe recordar a las constructoras y empresas de reformas el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la ocupación de vías públicas y seguridad.

«No olvidemos que Cáceres acaba de recibir un premio de accesibilidad de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), la misma que debe advertir de las carencias aún pendientes. Es una lástima que muchas veces tengamos que hacerlo los propios ciudadanos», sostiene Ayuso. Además, insta a los técnicos, «que son los que realmente controlan estas normativas», a exigirlas a los políticos en cada proyecto.