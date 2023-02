La sala de exposiciones del Palacio de la Isla acoge hasta el 28 de febrero la muestra ‘En el balcón de la noche, escuchando destellos’ del artista pacense Adrián Rolo. La exposición está formada por obras de grandes formatos donde el color es el protagonista.

En la inauguración, el artista ha agradecido la oportunidad de exponer sus obras por primera vez en la ciudad. “Para mí es un lujo exponer en Cáceres por primera vez, cuando me contactó la concejala Fernanda fue un chute de adrenalina. Esta muestra es un recorrido por todo lo que he ido haciendo en este tiempo, sobre todo cuadros acrílicos sobre lienzos de grandes formatos y con mucho color”.

“El título de la exposición surge a raíz de un cuadro concreto, en el que plasmo la tranquilidad que sentía en mi terraza de Salamanca, donde encontraba paz en una época en la que me sentía fuera de lugar y lejos de casa. En esta muestra he querido reunir ciertos cuadros para basar la exposición en diferentes zonas de colores. En la primera sala están los grandes formatos y en la sala interior tenemos cuadros más íntimos y un espacio donde se pueden leer escritos que he ido coleccionando”.

Sobre la elección de colores, el artista ha explicado que su objetivo es experimentar con diferentes planos de color. “Mis colores favoritos son los colores cálidos y se nota en las obras. Pero más que el color utilizo el contraste, para reflejar sentimientos más agresivos o tranquilos, dependiendo del cuadro. Cada cuadro tiene su historia detrás y esta exposición es un recopilatorio de algunas de mis obras favoritas”.

La concejala de Cultura, Fernanda Valdés, ha agradecido al artista su generosidad por compartir sus obras en el espacio municipal. “Gracias por ponerle tanto color a los sentimientos y por emocionarnos a todas las personas que vamos a disfrutar de esta preciosa exposición. Ya sabes donde tienes tu casa para traernos tu arte y permitirnos ver tu evolución a lo largo del tiempo”.

Adrián Rolo es un joven artista plástico nacido en Badajoz que ha sido reconocido con numerosos premios de pintura. En su trayectoria cuenta con más de quince colaboraciones y alrededor de una treintena de exposiciones.