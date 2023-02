El alcalde de Cáceres explica su experiencia como autónomo antes de llegar a la alcaldía

La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo ha sido el escenario de la conferencia ‘Autónomos: nuevo régimen de cotización’, organizada por el Círculo Empresarial Cacereño y la Cámara de Comercio de Cáceres, en la que ha participado el alcalde, Luis Salaya, que ha explicado su experiencia como autónomo antes de llegar a la alcaldía. "España es un país con muchas pymes y autónomos, en el que hay una inmensa variedad agrupada bajo este término. Yo he sido autónomo y empresario, aunque según la época me haya identificado más con un término u otro. Como la gran mayoría, yo también he cotizado al mínimo, dentro de esa dinámica perversa de que cuando te das de alta como autónomo no es generalmente cuando mejor te va", ha señalado Salaya.

«Somos autónomos y superhéroes» En la conferencia Salaya ha contado algunas experiencias, desconocidas para el público, que lo ha seguido con atención: “Estás planificando tu vida y tu negocio por trimestres o por semestres y en ese contexto no piensas mucho en tu jubilación, con la esperanza quizás de que en el futuro te vaya a ir mejor y no tengas que depender mucho de tu pensión. No obstante, siempre me ha preocupado especialmente que tuviésemos un sistema que parte del supuesto de que se está facturando un mínimo siempre, porque no todo el mundo factura ese mínimo. Cuando monté mi empresa, fue con muy poco dinero y en ese primer tiempo éramos de aquellas personas a las que les costaba pagar la cuota, porque durante meses no facturábamos nada y buscábamos sobrevivir”, ha narrado el mandatario municipal. “Lo importante es entender que bajo la denominación de autónomos hay un abanico de circunstancias muy diferentes. Desde quien tiene la reivindicación de que no puede pagar el mínimo porque no lo está facturando, hasta el otro lado de la balanza, con aquellos que piden que se permita cotizar más”, ha apuntado durante su intervención. Salaya fue socio fundador de Big Head Academy, una empresa de consultoría dedicada a la formación en competencias profesionales y la consultoría para la adaptación de profesionales a las habilidades precisas para enfrentarse a las necesidades de la empresa del futuro en un entorno laboral cambiante. Junto a Salaya han participado Francisco Casco Araújo, asesor técnico de la Dirección Provincial de Cáceres de la Tesorería General de la Seguridad Social, Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, y José Galán, vocal del Círculo Empresarial Cacereño, como moderador.