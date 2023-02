La comisión informativa de Urbanismo informó este jueves a favor de la aprobación definitiva del estudio de detalle para que en la Huerta del Conde se pueda abrir el centro de eventos que promueven B-nomio y los propietarios de la parcela, que tienen un acuerdo con la empresa de hostelería.

Uno de los fines del estudio de detalle es que se puedan instalar edificaciones auxiliares relacionada con los nuevos usos recreativos y hostelero que tendrá el inmueble. Esto se hace sin superar la edificabilidad máxima que el plan de urbanismo permite en esta parcela de 10.248 metros cuadrados. La edificabilidad máxima es de 2.127 metros cuadrados y la que ahora se ocupa por las edificaciones existentes es de 1.857.

El estudio también permite que el aumento de la edificabilidad no se limite solo a los inmuebles ya levantados, la amplía a la zona del jardín, donde, por ejemplo, cabría la opción de una pérgola como parte de esas edificaciones auxiliares. Lo que sí se hace es un retranqueo de 8 metros en todo el perímetro de la parcela para que se respete y mantenga todo el arbolado de gran tamaño que rodea a este espacio, que en un lado linda con la ronda de San Francisco y por el otro con la Ribera del Marco. Durante el periodo que el estudio de detalle ha estado expuesto al público no se ha recibido ninguna alegación. También se ha hecho la consulta a la Confederación Hidrográfica del Tajo, dada la cercanía del arroyo, pero el organismo gestor de la cuenca no ha remitido por ahora ninguna comunicación. La misma, en caso de producirse, se incorporaría al estudio de detalle.

Por otra parte, sin que esto afecte a las determinaciones del estudio, en los informes del ayuntamiento se advierte de una divergencia con la propiedad de la parcela por la titularidad de sus límites. La propiedad de la Huerta del Conde ha aportado al consistorio datos sobre su titularidad de todo el recinto.