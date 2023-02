La mina y las elecciones

No lo facilitaremos ni por activa, ni por pasiva». El aviso es de Consuelo López, candidata de Unidas Podemos a la alcaldía en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Es una aseveración hecha este viernes y está referida a la mina subterránea de litio que se proyecta en Valdeflores. Hizo este comentario en un escenario ya electoral, al aludir al modelo de ciudad que defiende la coalición de Podemos e IU que vuelven a concurrir juntos a los comicios. Este asunto estará en el debate electoral. Pero cuando cobrará relevancia será en la negociación postelectoral si el PSOE necesita de los concejales de Unidas Podemos para conseguir los votos necesarios para hacerse con la alcaldía.

Entonces se verá cómo influirá esta condición en la negociación. Si hubiese ocurrido hace cuatro años, no habría tenido ninguna. El PSOE también estaba en total desacuerdo con el proyecto. Pero ahora el PSOE ha dado un paso al lado al cambiarse la extracción a subterránea. De aquí a mayo podría no darse ningún avance en el proyecto, lo que permitiría a los socialistas locales seguir mostrando una posición ambigua: ni sí ni no a la mina, todo dependiente de los informes y del impacto ambiental.

Pero en estos meses debería conocerse el estudio de alcance que la Junta debe aportar a la empresa para que sirva de base para la redacción del estudio de impacto ambiental . Aquí aparecerá la valoración, técnica, del ayuntamiento. No es un posicionamiento político. Pero puede volver a abrir el debate en las semanas previas a la votación y la investidura. Y entonces la pregunta será: ¿Dará Unidas Podemos la alcaldía a un partido que no es claramente contrario a una de las bases de su modelo de ciudad, un modelo en el que no cabe una mina, aunque sea subterránea?

Una situación parecida, no similar, se da al otro lado del arco político. Vox, a través de su presidenta nacional, Santiago Abascal, ha mostrado su posicionamiento a favor de la explotación de la mina subterránea. Lo hizo hace tres semanas en una intervención ante el Congreso de los Diputados. Su argumento, sin entrar en otras consideraciones, fue que si se tiene uno de los yacimientos de litio más grandes de Europa, en referencia al de Valdeflores en Cáceres, pues habría que explotarlo para evitar la dependencia energética de otros países. Esa defensa de la explotación de la mina subterránea tendrá que aparecer, por lógica tras lo dicho por Abascal, en el programa electoral local y cobrará relevancia si el PP necesita los votos de los concejales de Vox para conseguir la alcaldía.

El PP, al igual que ha hecho el PSOE, ha ido diluyendo su negativa al proyecto desde que se anunció que la mina sería subterránea. Su paso al lado, similar al dado por el PSOE, se nota menos porque no es tan visible como el del PSOE, que lo debe mostrar cada vez que se pide un posicionamiento oficial del ayuntamiento. En este caso la pregunta será: ¿Dará Vox la alcaldía al PP si no muestra un posicionamiento claro de que se tienen que explotar los recursos de litio para que España no dependa de terceros países?

La mina no será lo único, ni tal vez lo más importante, de los programas electorales que presenten los partidos en los próximos comicios. Pero no hay que olvidarse de que la mina depende mucho de lo que decida la próxima corporación del ayuntamiento.