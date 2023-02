La política se ha complicado en las últimas décadas. La continua pugna entre los distintos partidos convierte cada legislatura en un ejercicio de derribo y resistencia en los escaños. En este ambiente, ha menguado el verdadero sentido de la participación vecinal, es decir, los políticos están demasiado enfrascados en pactos y votaciones ajustadas como para tener en cuenta la opinión colectiva a la hora de construir la ciudad. En Cáceres, las asociaciones vecinales llevan tiempo sintiéndose alejadas del debate de ideas, de la planificación del día a día. «Necesitamos que el Gobierno local que salga de las urnas el 28 de mayo permita a los cacereños una mayor participación social para la adecuada marcha de los servicios y los recursos municipales», explica José Antonio Ayuso, dirigente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos.

Precisamente, la necesidad de esta colaboración es la cuarta y última propuesta del movimiento vecinal, dentro de la serie iniciada por el Periódico EXTREMADURA para que los distintos colectivos cacereños planteen sus demandas reales a los partidos que se presentan a los comicios de mayo. Junto con la recuperación del Marco, la dotación de un abastecimiento de agua digno para Cáceres y la creación de un hospital al completo, la Agrupación detalla un paquete de demandas sociales al próximo alcalde.

1. Una participación ciudadana real

«La ciudad que todos queremos no se va construyendo por la suma de edificios, calles y plazas, sino por las personas que la habitan y sus condiciones de vida. De ahí que las asociaciones de vecinos no pretendamos limitarnos a redactar una lista de reivindicaciones que vayan cubriendo más o menos las diferentes áreas de actuación de la Administración, es necesario sobre todo una participación social real y unos medios adecuados para ello», afirma Raimundo Medina, vicepresidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres.

Dicho de otro modo: no se trata tanto de inaugurar parques o pistas deportivas, como de crear bienestar con estas actuaciones. Y muchas veces, si se hacen solo desde arriba, sin tener en cuenta las circunstancias, «no contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, que es nuestra aspiración generalizada», recuerda Raimundo Medina. «Por eso queremos pedir a todos los grupos políticos con representación municipal en la próxima legislatura, que den un nuevo impulso a la participación ciudadana e incrementen el apoyo al movimiento vecinal. Hay que potenciar las relaciones, establecer reuniones periódicas», subraya. Además, Ayuso solicita al ayuntamiento cacereño que facilite a la Agrupación la información de interés público que se genera, «en cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de entidades locales».

2. Auditoría de los servicios y recursos municipales

El presidente recuerda que esta Agrupación tiene como objetivo fundamental buscar el oportuno funcionamiento de los servicios municipales, «en beneficio de todos». Por ello, «al futuro Gobierno local le pedimos la adecuada dimensión, organización y refuerzo de dichos servicios, dado que existe una infrautilización de muchos de los recursos que el ayuntamiento posee». En este sentido, «consideramos necesario hacer una auditoría de todos los servicios del ayuntamiento y de las empresas que tienen concesionado algunos de ellos, con el fin de justificar la idoneidad de las concesiones», un chequeo que también incluiría los centros.

Ayuso justifica esta demanda para lograr «un uso racional» de los recursos públicos. «Vemos que hay casas de cultura y centros cívicos que no se dotan de los servicios ni del personal adecuado que permita cumplir sus funciones, con puestos que quedan vacíos durante largos periodos. A veces no hay ni para comprar un tornillo, ni para una bombilla. Los mismos vecinos hemos arreglado tuberías y hacemos funciones de mantenimiento, cuando hay una empresa contratada con dinero público para estos cometidos», recriminan.

De ahí la petición de esa especie de auditoría que detecte las necesidades y las deficiencias de la gran cantidad de edificios municipales y los servicios que en ellos se prestan, «es decir, lo que falta y lo que no se está haciendo. Nos gustaría un compromiso de los partidos que ponga orden y los dote de medio suficientes para que la ciudadanía pueda utilizarlos sin problemas», destaca José Antonio Ayuso.

Solo así se garantizaría «la planificación y la promoción del tejido social de la ciudad, ayudando con los medios municipales adecuados, para que los cacereños puedan desarrollar sus inquietudes sociales y culturales». Es decir, «fomentar de verdad la participación ciudadana, hacerla efectiva, por ejemplo, que un grupo de carnaval, de jóvenes, de músicos o de actores puedan disponer de espacios donde desarrollar sus ideas, reorganizando bien los recursos existentes», indica Raimundo Medina.

3. Mayor eficacia para los Presupuestos Participativos

Los Presupuestos Participativos se han convertido desde 2015 en el principal símbolo de la participación ciudadana en la gestión municipal, o así se ha pretendido. Cáceres los estrenó como un paso «nuevo e inédito» para implicar a los vecinos en la construcción de la ciudad. Se trata de un proceso público y democrático. Cada año, los colectivos y particulares que desean implicarse eligen proyectos por valor de 1 millón de euros, repartidos por los distintos barrios según un acuerdo general. La presentación de propuestas requiere un trámite riguroso y participativo, y un talante abierto para valorar las ideas más beneficiosas por encima de las propias. Así lo ha venido haciendo el movimiento vecinal sin problemas.

No obstante, los pasos se retrasan cada año, la convocatoria llega tarde y las propuestas aprobadas no siempre se cumplen en tiempo y forma, algunas ni siquiera se materializan porque surgen inconvenientes. «Entendemos que se hicieron con buena intención. Los ciudadanos sí cumplimos y elegimos los proyectos de manera colaborativa, pero luego muchos no se desarrollan o se retrasan», lamenta la Agrupación Vecinal.

«A final de año, debería haber una reunión del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana donde nos facilitaran un balance de lo que se ha hecho, lo que está en proceso y lo que no se hará, y las razones, por eso pedimos que se reajusten, para que cumplan su función», plantea Ayuso. Y otro defecto: las obras que se inaugura a veces son distintas a las que se plantearon al inicio: menos elementos, menos calidades…

Pero además, los barrios recuerdan que no todas sus nuevas necesidades deben hacerse depender de ese millón de euros, sino que muchas tienen que seguir financiándose con el presupuesto general del ayuntamiento. «Ahora por ejemplo se están contratando los centros cívicos de Cáceres el Viejo y Aldea Moret, y lo agradecemos, pero se necesitan más actuaciones así, fuera de los Presupuestos Participativos».

4. Dotaciones para cultura y deporte en los distritos

En sus peticiones al próximo Gobierno local, Raimundo Medina reitera que la prioridad de la Agrupación Vecinal es incrementar la calidad de vida en el municipio de Cáceres, de ahí sus propuestas relativas a la participación social y la convivencia ciudadana. Entre ellas, la Agrupación también incluye dotar a cada uno de los cuatro distritos y a las pedanías «de verdaderos centros socioculturales y deportivos», donde celebrar periódicamente audiciones musicales, representaciones teatrales, cursos, conferencias…, «respetando al mismo tiempo las iniciativas de las asociaciones de las barriadas y de otros colectivos».

Al hilo de todo ello, los vecinos plantean un incremento de los apoyos a las actividades deportivas y culturales de base que llevan a cabo los colectivos, y solicitan «la organización de cursos de animadores socioculturales y deportivos que se ocupen de dinamizar y coordinar las actividades en cada uno de los distritos».

5. Una Policía Local más cercana y colaboradora

Los barrios aseguran que es necesario reforzar el vínculo de los ciudadanos con los servicios municipales, y muy especialmente con la Policía Local, «haciendo posible un conocimiento más cercano y directo de lo que ocurre en cada distrito, subraya José Antonio Ayuso.

Hasta ahora, la coordinación entre el movimiento vecinal y la jefatura ha sido menor de la que consideran oportuna. «Entendemos que han existido ciertos problemas en la organización del trabajo policial, pero la población no tenemos que pagar las consecuencias», destacan los dirigentes vecinales, esperando que el reciente final de los desacuerdos entre ayuntamiento y policía permita encauzar la situación.

De hecho, a final de 2022, la propia Agrupación Vecinal se ha reunido con el responsable de la jefatura y con la concejala responsable, María José Pulido. «Les hemos comunicado que necesitamos un trato directo con la Policía Local del mismo modo que tenemos con la Policía Nacional, donde existe un agente dedicado a los asuntos de participación ciudadana, con el que podemos contactar directamente, y nunca hay problemas», revela José Antonio Ayuso.

De hecho, la carencia de esta comunicación con la jefatura «nos afecta cuando tenemos que informar de problemas de tráfico y seguridad o de otra índole». Además, la agrupación recuerda el compromiso de que las motos comiencen a patrullar los distritos.

6. Infancia y juventud

En concreto, y respecto a los jóvenes, el movimiento vecinal cree necesaria la elaboración de un plan integral. Más concretamente propone que se desarrollen programas que faciliten la inserción sociolaboral de los jóvenes, y alternativas sanas de ocio y tiempo libre. También mayor celo en la prohibición de la promoción del consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes

En cuanto al público infantil, plantean dos viejas demandas: dotar a Cáceres de un parque de tráfico, incluyendo la educación vial en el currículum de los centros educativos, y habilitar una pista de patinaje en una ciudad que no tiene ni una sola instalación de este tipo.

7. Un urbanismo amable

La Agrupación Vecinal centra sus demandas en la creación de suelo urbano municipal y otras medidas que favorezcan el abaratamiento de las viviendas y la lucha contra la especulación. Sin ir más lejos, «promocionar y apoyar la creación de cooperativas, gestionar y facilitar suelo barato», enumera Raimundo Medina. Además, instan a la revisión de los valores catastrales y la participación de los agentes sociales en este proceso. «Se debe tomar como referencia el valor de uso de la vivienda, más relacionado con el valor de la construcción».