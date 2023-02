La Audiencia Provincial rechaza en una sentencia del pasado 1 de febrero el recurso presentado por una particular que reclamaba el dominio de la torre Redonda y de la parte del lienzo de muralla por el que se accede a la misma como parte de la propiedad de su casa. Ambas son un bien de dominio público y son propiedad del ayuntamiento, según se concluye en la resolución judicial, que confirma en todos sus puntos una sentencia anterior del juzgado de instrucción número 3. La audiencia rechaza todos los argumentos de la recurrente. Pero de todos el más llamativo es la interpretación que se hace de un acuerdo que el ayuntamiento tomó en febrero de 1762 y que es el origen de este proceso.

La recurrente, que es propietaria de la casa por la que se accede al lienzo y la torre, basaba su reclamación en esta decisión municipal de hace dos siglos y medio. Por la misma, un vecino de la ciudad, que en 1762 residía en la citada casa, consiguió del ayuntamiento la gracia y merced del lienzo de la muralla y de la torre. La causa ha girado en cómo se tenía que interpretar esa cesión de gracia y merced. La recurrente lo ha considerado como una concesión de dominio, mientras que el ayuntamiento, el demandado en esta causa, como una cesión de uso y por tanto nunca ha perdido la propiedad de la torre y de la parte del lienzo.

La recurrente ha argumentado que la gracia y merced es una figura jurídica del derecho español que no se pueda encuadrar en ninguna institución jurídica actual «al ser el reflejo de la gracia real que ejercitaban los monarcas absolutos, lo que supone el no sometimiento a ninguna regla de derecho al depender de la voluntad del monarca». Esa gracia y merced se daba por parte del ayuntamiento en virtud del privilegio concedido a la villa de Cáceres por el rey Alfonso IX (reconquistador de la ciudad). La competencia del ayuntamiento para concederla en nombre del rey se atribuye en el fuero de Cáceres y en una facultad otorgada por el rey Fernando VI en una real provisión de 1751, según los argumentos que ofrecía la particular en su recurso.

Además daba otros razonamientos: el acuerdo de 1762 se encabezada con la cita de ‘concesión de la muralla y la torre’ y en ninguna parte del mismo se indicaba que se concedía solamente el uso. Para corroborar sus argumentos aportó el testimonio de un experto, un profesor de Historia del Derecho de la facultad extremeña, que esgrimió que la gracia y merced se aplicaba para la concesión de dominios, pero no de usos.

Antes estos criterios, la audiencia, lo mismo que hizo el juzgado hace menos de un año, desarbola todos los argumentos de la recurrente. En los fundamentos de la sentencia, la audiencia desarrolla que la pretensión de lo acordado por el ayuntamiento en 1762 hay que buscarla en «los términos literales de la solicitud y del acuerdo» de hace 261 años. Y en este sentido concluye que «no cabe interpretar» esta decisión «sino en el sentido de que se le conceda el uso de la muralla y de la torre para que le sirvan de extensión de su casa». A esto añade que la interpretación de los contratos «ha de atribuirse al tribunal sentenciador de instancia» y que su criterio «debe respetarse en tanto no se demuestre, de manera clara y determinante, que resulta equivocado».

En cuanto al informe del experto, la audiencia considera en su sentencia que «a la hora de especificar las razones o motivos por los que la concesión había sido de dominio, que no de uso, no supo o no pudo aportar argumento o justificación alguna, más allá de destacar que no tenía conocimiento de supuesto alguno de transmisión del uso».