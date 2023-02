Para fundar una librería-papelería hace falta pasión, pero también coraje. Ambas cualidades empujaron hace 33 años a Paqui Cantero a levantar su negocio en Cáceres, ubicado en la céntrica calle Pintores. Su establecimiento es uno de esos lugares que se acaban convirtiendo en uno de los iconos de la memoria colectiva del sitio donde se asientan. «Librera de barrio y con muchísimo orgullo. El trato con el público es lo mejor del oficio del que está detrás de un mostrador», señala esta librera con una sonrisa.

Cuentan que el nivel de cultura de una ciudad se mide por su número de librerías. Aunque lo más importante no son los libros, sino los lectores. Paqui Cantero bien lo sabe y así lo pregona. Su pequeño local no es Hamelín, pero suena a cuento. Su fachada antigua, sus escaparates, sus estanterías de madera… Todo evoca a otra época, que sin embargo sigue siendo frecuentado por cacereños y los turistas, que casi siempre compran algo (libros, fotocopias, mochilas, material escolar, calculadoras, imanes…). «Creo que el papel tiene vida. El comercio ha cambiado bastante y en las papelerías casi más, porque ahora están las grandes superficies e internet. Las ventas por internet han venido para quedarse, a diferencia del libro electrónico, que no es un libro sino un dispositivo... El libro físico no tiene competencia. Pero seguimos luchando. En este trabajo te metes por algo vocacional», comenta.

Después de más de tres décadas, ella es de las que descifra el tipo de papel, colores o rotuladores que precisa el cliente aunque las explicaciones sean escasas. Y es que «solamente con verle entrar por la puerta, ya sé lo que viene a buscar, lo que necesita, pocas veces me equivoco. La atención personalizada y estar al día es tu valor añadido», destaca Paqui Cantero. Este simbólico establecimiento ofrece interesantes fondos de libros, entre los que destacan los de gran formato y de ocasión, donde encontrar auténticas joyas literarias o ejemplares que harán la delicia de cualquier lector.