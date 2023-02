Gregorio, un concursante del programa 'El comodín de La 1', acertó y consiguió 3.000 euros el pasado martes después de haber respondido correctamente a la pregunta: 'Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986. El casco histórico medieval de esta ciudad es uno de los mejor conservados de Europa'. Las opciones de respuesta eran Granada, Córdoba, Valencia y Cáceres. Gregorio dijo: "Cáceres me sorprendió mucho porque no me lo esperaba, pero diría Cáceres y que sea lo que San Macario quiera, que es el patrón de mi pueblo". Su mujer, Mercedes, también apostó por la misma respuesta. "Es una ciudad preciosa y romántica", dijeron.

'El comodín de La 1' es un concurso familiar que pone a prueba los conocimientos en cultura general de los concursantes, que pueden llegar a ganar hasta 30.000 euros. Aitor Albizua es su presentador en Televisión Española. Este proyecto de la televisión pública ya arrasa en Portugal, Francia y Eslovenia.