Ya están todos los nombres de los candidatos a la alcaldía de Cáceres, a excepción del de Ciudadanos. El último en conocerse agita la coctelera del panorama político local. La coalición de partidos regionalistas Levanta Cáceres ha decidido este jueves que su candidato a la alcaldía sea Felipe Vela, una decisión que se ha acordado este jueves por la tarde por unanimidad de todos los grupos políticos que forman la coalición: Extremadura Unida, Extremeños y Cacereños por Cáceres, según confirmaron este jueves por la noche fuentes de la coalición.

Felipe Vela no es nuevo en la política local. Ya entró en la corporación local en las elecciones de 2003, entonces como independiente dentro de la candidatura del PP. Fue concejal de Economía y Hacienda en el último gobierno presidido por José María Saponi. Su nombre se ligó entonces al de un futuro relevo de Saponi al frente de la candidatura del PP en las elecciones de 2007. Pero antes de que finalizase la legislatura, Vela, que se había presentado como independiente dentro de la lista popular, dejó el gobierno de Saponi. No fue una marcha más, porque su salida del grupo popular, fue el primer concejal no adscrito del ayuntamiento, dejó al gobierno de Saponi en minoría.

Para las elecciones de 2007, Vela fundó un partido de ámbito local: Foro Ciudadano. Logró un concejal, el propio Vela, que de nuevo fue decisivo en el gobierno local. Vela dio su apoyo a la entonces candidata del PSOE, Carmen Heras, que al sumar también el voto de IU logró la alcaldía frente a Saponi, que había ganado esas elecciones, aunque sin mayoría absoluta. Vela dio su voto a Heras en la investidura para la alcaldía. No entró en el gobierno local, pero estuvo al frente del proyecto de Cáceres 2016.

Fuentes de la coalición Levanta Cáceres comentaron que este viernes darán a conocer los detalles de la designación de Felipe Vela. Levanta Cáceres necesitará al menos 2.500 votos (un mínimo del 5% de los votantes) para conseguir un concejal.