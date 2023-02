Los juzgados instruyen dos causas por okupas en Cáceres. Según los datos que recoge el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), los propietarios de los inmuebles en la provincia han acudido a la justicia ante la presencia de inquilinos ilegales y ambos se encuentran en este primer mes del año en fase de instrucción.

Esta cifra mantiene la dinámica de casos por ocupaciones ilegales en Cáceres, que en los últimos años no supera las cinco denuncias por trimestre. En relación a los últimos datos que recoge el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)en su estadística por provincias, Cáceres celebró 3 juicios posesorios por ocupaciones ilegales. Badajoz contabiliza 5. En total, en Extremadura suman 8 causas, apenas un 1% del total en España en ese mismo periodo -julio, agosto y septiembre-, en el que se registraron 607 juicios. La ciudad con más causas abiertas fue Madrid con 51.

En relación a los dos trimestres anteriores, Cáceres maneja cifras semejantes. De enero a marzo de 2022, registra tres juicios posesorios por ocupación ilegal mientras que en el total global del país es 740. De abril a junio, acumuló otras tres vistas por este asunto de las 779 que se realizaron en el conjunto de España.

La estadística representa que la presencia de okupas en la provincia continúa en unos parámetros de mínimos ya que en la comparativa no representa ni el 1% de las causas en lo judicial. No obstante, estos datos reflejan los casos que llegan a los tribunales porque los propietarios presentan una denuncia y se inicia el proceso en los juzgados. Existe otro cómputo que no se refleja en las estadísticas oficiales ya que se trata de viviendas abandonadas o los propietarios no son conocedores de la situación de sus propiedades.

En este cómputo oculto se encuentra, precisamente, el caso más reciente en la capital cacereña que afecta a vecinos de la calle Margallo. Los residentes aseguran que los inquilinos llevan en el número 64 desde hace al menos tres años. La dificultad de localizar al propietario del edificio que se encuentra en visible estado de abandono y ruina dificulta la tarea a la hora de desalojarlos.

A escasos metros tan solo se produjo otro caso hace dos años aunque con diferente desenlace. Unos inquilinos ocuparon una vivienda baja de la calle Camberos también en aparente estado de abandono, no obstante, el dueño se personó horas después y los desalojó por la fuerza. Un testigo lo grabó y el vídeo circuló durante días en las redes sociales. En Cáceres el Viejo también unos okupas entraron en una unifamiliar y los vecinos los echaron a caceroladas.

Un año para resolverse

En cuanto a los plazos que manejan los tribunales para resolver estos litigios por okupas, según las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la media nacional es de 18 meses. Esta cifra se extrae en primer lugar de los 9 meses que tarda en dictar sentencia el juzgado de instrucción y los 8 meses que se demora la apelación. En Extremadura se reduce a 14, es decir, un año y dos meses.