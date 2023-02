La fiscalía pide 26 años de prisión para un acusado de maltratar y violar a su pareja en Cáceres. El juicio se celebra el próximo jueves en la Audiencia Provincial. El ministerio público imputa al hombre hasta ocho delitos diferentes, un delito de violencia psíquica (2 años) y física (4 años), maltrato (10 meses), tres delitos de agresión sexual (8 años cada uno), amenazas (2 años), daños (3 meses) y vejaciones (1 mes).

Los hechos que se denuncian se produjeron entre mayo y octubre de 2021. Según el escrito de la fiscalía al que ha tenido acceso este diario, acusado y víctima se fueron a vivir juntos. El documento refleja que "desde el principio" recibió "guantazos, apretones en la cara, empujones y golpes". De la misma forma, recoge que el acusado "en varias ocasiones ha cogido un cuchillo y la ha amenazado con él, llegando a rajarle la ropa de su armario y otros objetos cuando se enfadaba".

El ministerio público sostiene que el acusado "impedía a la víctima utilizar la ropa que deseaba y le impedía usar el teléfono móvil, solo cuando él estaba delante para controlar las conversaciones". De hecho, "le borró los contactos , le controlaba los mensajes deWhatsApps, cogía su teléfono y se lo leía".

Del mismo modo, expone que "tenía que acompañarla a todos los sitios pues si no la dejaba encerrada en casa" y de forma frecuente el acusado se refería a ella como "payasa, subnormal, mongola, hija de puta" y con expresiones como "te voy a matar".

El escrito relata que un día no determinado en junio de 2021, "cuando estaban en el domicilio él quería mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó por lo que la agarró, la llevó a la habitación y la agredió". A continuación, la amenazó con matarla si decía algo. Dos semanas más tarde, ocurrió un episodio similar. El 7 de agosto la víctima abandonó el domicilio común.

Tiempo más tarde, el acusado contactó con ella para "retomar la relación" y se desplazó a Cáceres. En septiembre acudió a un local de la Madrila y sacó a la víctima y la encerró en una furgoneta. Luego, se marcharon a la Sierrilla y allí, según el escrito, volvió a agredirla sexualmente y a amenazarla.

Ya en octubre, la víctima salió e su domicilio y se montó en su coche. En ese momento empezó a salir humo negro. Vio que el acusado la seguía en su coche. La vícitma se refugió en casa y en ese momento Milagros llamó a la Guardia civil.

A raíz de ahí, le envió mensajes como" te has decidido a denunciarme o qué", “pues yo no tengo nada que ver con el coche, “Me has denunciado, estas mal o como se te ocurre, me has buscado la ruina chica, voy a entrar preso por ti ¿en serio?. Quita la denuncia flipada que te mato cuando salga, te lo juro. Di que no sabías lo que hacías lo que sea ostias, tú no estas bien".

Efectivos de la Guardia Civil comprobaron que la tapa del depósito del combustible estaba forzada, "por lo que el acusado debió manipularla".

Fiscalía concluye que el acusado "presenta un trastorno por dependencia a sustancias de años de evolución que suponen una afectación en las facultades volitivas pero sin que estas estén anuladas". Se encuentra en prisión provisional desde el 28 de octubre de 2021