Dice Tamara Alegre que la vida se celebra bailando. Ese lema abanderó precisamente este viernes como encargada de inaugurar el Carnaval de Cáceres. La cantaora ha sido elegida como pregonera de la fiesta en una edición con especial simbolismo, ya que si de celebrar se trata la ciudad añade el martes festivo por primera vez en años. La carpa de la plaza Mayor ejerce de escenario para la cita, será el epicentro para la celebración que dio arranque ya por la mañana con la quema del Pelele.

Horas antes de subirse al escenario, la cantante atendió a este diario y aseguró que estaba «tranquila». «En mi vida pensaba que yo iba a hacer un pregón, no me he parado a pensar mucho», puso de manifiesto minutos antes de la prueba de sonido en el recinto. Asume el nombramiento con toda la ilusión que puede hacerle a su yo adulto, pero sin duda, aún más la que puede hacerle a sus recuerdos de niñez. De hecho, su pregón está dedicado a aquella etapa.

«Va sobre mi infancia en el Carnaval, con mis padres he salido mucho, mi recuerdo es el de ver la plaza llena, cuando se podía hacer botellón, aunque yo era muy pequeña, recuerdo las murgas, la banda del Colorete», enumera. También tiene recuerdo para los vecinos de Cáceres porque «gracias a ellos» puede estar donde está en lo profesional y cierra con un alegato para que la ciudad «se vuelque» con la fiesta.

«Ahora debido a mi trabajo, viajo mucho, ha cambiado mi forma de vivir el Carnaval, es cierto que dado un bajón en los últimos años porque cuando llega en Cáceres nos vamos fuera, soy consciente de lo que luchan y trabajan las comparsas todo el año para sacarlo adelante, así que yo animo a la gente a que participe y se implique con el Carnaval», expone.

Sobre el disfraz, pocos detalles, salvo que será una creación hecha para la ocasión y fiel a su esencia flamenca. «Voy de Glamurosa, le he dado muchas vueltas y me viste una diseñadora, llevo volantes y a mi estilo», pone de relieve.

Un pasodoble ‘sorpresa’

Como no hay pregón sin su particular marca personal, Tamara Alegre ha querido dejar su impronta con lo que mejor sabe hacer: cantar. Aprovecha el escenario para cantar sus últimos singles que suenan en las radios nacionales como ‘De fiesta’ y para aprovechar la esencia ofrece un pasodoble de Carnaval. «Quería hacer algo mío, llevarlo a mi terreno». Tras el pregón, celebrará todo el fin de semana como bien dice que hay que hacer, bailando.