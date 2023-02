La coalición de partidos regionalistas Levanta Cáceres confirmó este viernes que su candidato a la alcaldía de Cáceres es Felipe Vela, que regresa a la actividad política local después de su paso por la misma entre 2003 y 2011. Vela, en unas declaraciones iniciales tras hacerse pública su designación, indicó que en Cáceres, aunque "las grandes cosas" ya se estén abordando, faltan todavía "detalles importantes para que la convivencia sea más fluida".

Los contactos entre la coalición y Vela se remontan a hace unos meses y se han concretado ahora. "Me lo propusieron, consideraban que era un candidato que podía aportar y sumar. En mi decisión ha primado que ahora tengo más tiempo libre; no es que me aburra, sino que tengo tiempo para dedicarme" a la actividad política. "Cáceres es una ciudad moderna", pero "falta una conexión entre la ciudad y los cacereños para resolver problemas". Entre las ideas en las que trabaja su candidatura están aquellas que van "en la línea de lo que los ciudadanos demandan". Esta mañana no las concretó a la espera de que se definan y especifiquen en el programa electoral.

En un comunicado difundido esta mañana por la coalición se recuerda que en la reunión de ayer jueves estaban invitadas todas las organizaciones políticas, de ámbito regional, provincial y local, por tanto, "desde nuestra responsabilidad política, hemos sido capaces de ceder e integrar a todas las estructuras con vocación de servicio público, y con un objetivo muy claro, el cambio de rumbo, invertir la tendencia hacia una Extremadura regida por partidos propios". La coalición está integrada por los partidos y agrupaciones regionalistas Extremadura Unida, Extremeños y Cacereños por Cáceres.

En esa reunión se llegó al consenso de elegir a Felipe Vela como candidato a la alcaldía de Cáceres. "Es una candidatura basada en la experiencia y en la gestión, convencidos en la fortaleza de nuestra solvencia política y reforzado por un equipo de trabajo joven, con ímpetu y compromiso con la ciudad de Cáceres, integrados en diferentes estructuras empresariales, y ciudadanas".

"La candidatura de Felipe Vela, es una candidatura fuerte, para representar a una ciudadanía abandonada, y una ciudad que necesita un liderazgo con una hoja de ruta clara. Es el momento de saber gestionar un modelo de ciudad, y dejar a tras las estructuras de partidos nacionales con candidaturas que no aportan valor a las necesidades vecinales. Por ello desde estamos convencidos que Cáceres necesitamos un proyecto político que defienda los intereses de nuestra población dentro de las instituciones locales, desde Levanta vamos a dar la batalla para conseguir un cambio de rumbo, comprometidos con nuestros vecinos y sus necesidades reales", según se explica en la nota difundida esta mañana con las intenciones generales de la candidatura de la coalición.