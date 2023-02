El rapero y ex miembro del grupo musical Pxxr Gvng, Kaydy Cain (Daniel Gómez Carrero; 1990, Carabanchel; Madrid), ha publicado un vídeo en YouTube en un famoso restaurante de la plaza Mayor de Cáceres. El artista actuó en la última edición del festival Extremúsika. El que también es uno de los vocalistas de La mafia del amor recientemente ha estrenado una sección en su canal llamada: 'Hoy Se Come Por Gusto Y No Por Necesidad'.

Es en el segundo capitulo de este espacio en el que cobra protagonismo la capital cacereña. "¿Dónde estamos, Dani?", le pregunta el videógrafo mientras graba al cantante. "Estamos en Cuenca, ¿no?", responde bromeando. Por la vestimenta, con camisetas de manga corta y ropa poco abrigada, se intuye que el blog se grabó en octubre, coincidiendo con su actuación en el festival. Un Extremúsika en mayúsculas Durante cinco minutos de grabación pueden verse diferentes entornos de la ciudad. En uno de ellos realiza una parada obligatoria: la plaza Mayor. Allí se dispone a entrar en el restaurante La Minerva, donde degustará varios platos y les pondrá nota. Porque en eso consiste esta sección de su canal, en valorar con puntuaciones diferentes siendo un 0 lo peor y un 10 lo mejor, la variedad de comida que tenga el placer de probar. Una vez en el interior de la tapería, el rapero y su equipo, compuesto por Yassir, Laura, Sandra y Natalia, amigos que él mismo presenta. Para abrir boca piden boletus a la plancha y el tartar de atún, un plato estrella del restaurante. También degustan el pulpo, gambas y rosbif de wagyu. Por supuesto, no podían marcharse sin probar las patatas bravas. Carrilleras y de postre tarta de queso y torrija. "Los platos todos serían un 10 si la cantidad fuera el doble", opina el madrileño, que parece marcharse contento del lugar.