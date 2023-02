Ha ocurrido en cuestión de un mes. Un incendio en una casa okupa sorprendió a los vecinos de Margallo. Coincidía que semanas antes habían hecho público que desde hace tres años varios inquilinos ilegales se habían apropiado de un edificio abandonado de la calle. En concreto, del número 65, a escasos metros de otro que se encuentra prácticamente en ruinas. El detonante de la denuncia fue que habían roto una tubería en el inmueble que dejó sin agua a todos los vecinos durante horas.

En años anteriores los residentes sí habían materializado sus quejas por esta situación pero en círculos reducidos. Entraban y salían y durante meses desvalijaban el interior del inmueble de dos plantas llevándose muebles y causando destrozos. Para controlar el acceso colocaron un rudimentario candado. De hecho, aseguraban que las molestias eran continuas y que la policía era conocedora de la situación puesto que en numerosas ocasiones había recibido avisos y había intervenido.

Precisamente, una de las consecuencias derivadas del abandono de los edificios es la posible presencia de okupas, más si cabe en el casco histórico, donde se encuentra el grueso de edificios abandonados. Cierto es que al margen de la realidad que denuncian los vecinos, Cáceres no es una ciudad en la que exista un problema de okupación, según el ayuntamiento. Sobre esta última polémica se pronuncia el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, que alude a la queja de Margallo y asegura que es un suceso puntual. «En Cáceres no tenemos un problema de okupas», apunta.

En ese sentido, sostiene que desde el ayuntamiento se hace un buen trabajo y se lleva a cabo un protocolo para que la situación que se vivió en l acalle no se repita. Por su parte, el consistorio al conocer la situación aseguró que haría hincapié en la vigilancia. Asegura también que en ocasiones es difícil contactar con el propietario real de los inmuebles porque no reside en la ciudad o ha pasado en herencia a segunda o tercera generación o simplemente pertenece a un fondo pero no hay constancia en los registros.

Aparte del caso de Margallo, hace dos años, también en una vivienda vacía de la calle Camberos, tan solo a unos metros, un propietario desalojó por la fuerza a dos inquilinos que habían entrado en su propiedad. El caso se hizo público porque un testigo lo grabó en vídeo y lo compartió en redes sociales. Tiemp o antes en Cáceres el Viejo, los propios residentes desalojaron con protestas y caceroladas a otros okupas que se habían colado en unas unifamiliares