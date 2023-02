La lista de Salaya

Una vez que se conocen los candidatos a la alcaldía y los partidos que concurren (solo falta saber qué hará Ciudadanos), el paso siguiente en el proceso hasta las elecciones del 28M es conocer la lista del PSOE, primero que decide de los dos grandes partidos con opciones de gobernar la ciudad solos o con pactos de investidura o de gobierno, como seguramente ocurrirá. La del PP tocará en abril. La del PSOE, en menos de un mes.

Salaya llevará su lista a la asamblea local de su partido, lo hará seguramente el viernes 10 de marzo. Será su tercera lista. La primera fue mejor candidatura que la segunda. Pese a ello en estos cuatros años no le ha ido mal con un equipo de gobierno tan reducido, de solo ocho concejales. Y no le ha ido mal porque ninguno ha dejado el gobierno y no ha habido crisis que obligasen a remodelaciones, salvo la ‘multa’ a Andrés Licerán, que, pese a todo, no le sacó del gobierno, como pidió la oposición, pero sí de la concejalía de la que depende la Policía Local, la sección con más trabajadores en la entidad local y con un responsable que accedió al cargo en el etapa de Elena Nevado y sin buenas relaciones con el gobierno. Ha sido la concejalía más ‘difícil’ para el equipo de Salaya. Tras la salida de Licerán recayó en María José Pulido, lo que supuso más carga para una concejala que no está liberada.

Hace ocho años su lista fue de renovación, del cambio de la etapa de Carmen Heras a la de Luis Salaya, quien ya fue en la última lista de Heras, en 2011. Un relevo que se produjo de la mano de Vicente Valle, quien fue el portavoz del grupo municipal socialista tras la salida de Heras del grupo.

La candidatura del año 2015 fue una lista en la que un grupo de jóvenes (Salaya, Licerán, Belén Fernández y Francisco Hurtado) tomaban los primeros lugares de la lista, luego también del partido en Cáceres con la asunción por Fernández de la secretaría general de la agrupación local. A esa lista se incorporaron militantes con experiencia dentro del partido y en cargos públicos: Francisco José Calvo y María José Pulido. Solo la última estuvo con Luis Salaya en esos primeros cuatro años en el ayuntamiento, entonces en la oposición. Salaya completó esa lista con una independiente, María Ángeles Costa, con proyección social por su puesto en la asociación local de comerciantes.

La candidatura de las elecciones de 2019 fue una lista de continuidad. Salaya rescató a Jorge Villar, quien fue, coincidiendo con la etapa de gobierno de Carmen Heras, gestor de la candidatura de Cáceres 2016. Y, lo mismo que cuatro años antes hizo con María Ángeles Costa, ‘fichó’ a una independiente, a Fernanda Valdés, con presencia en el ámbito cultural y de la música en la ciudad.

De su tercera candidatura las incógnitas a resolver son tres. La primera es qué concejales, de los cuatro que llevan más tiempo con él y que han tenido mayor peso en el gobierno, seguirán. Son Andrés Licerán, María José Pulido, María Ángeles Costa y José Ramón Bello. La segunda es qué militantes, con experiencia suficiente en gestión pública, se incorporarán a su candidatura si quiere consolidar un equipo de cara a tener un gobierno fuerte. Y la tercera es si repetirá lo de las dos listas anteriores: ‘fichar’ a un independiente con nombre en algún ámbito destacado de la sociedad cacereña. Se resolverán el día 10 en una lista que la asamblea local socialista ratificará.