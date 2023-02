Hay algo casi sacro en los cromos, en sus álbumes, míticas páginas que albergan a quienes han llegado a la cima. Algún deportistas no se sintió tal hasta que se vio en esas estampas, hasta que supo que era moneda de cambio en los recreos de los colegios, parques, plazas... y pasaba por el filtro del lo tengo, no lo tengo, no sé si lo tengo. Algo así sienten los chavales y entrenadores de la Escuela Deportiva Casareña. Ellos son los protagonistas de una original colección de fichas que se pueden adquirir en las tiendas de Casar de Cáceres. La fiebre por rellenar su propio álbum se ha vuelto una cosa imparable en el pueblo.

Vuelven a jugar con los cromos como hacían sus padres un tiempo atrás. Y con ellos, el resto de la familia. En total son 250 fichas entre niños, adolescentes y monitores. Los 1.700 sobres con los que arrancó el proyecto se agotaron en un rato, y han tenido que pedir 4.800 más. Cada envoltorio incluye cinco láminas y cuesta un euro, el álbum vale tres. Parece que todo el mundo quiere completar la colección de fotos de la temporada 2022-23. En ella están retratados los jugadores más biberones, pasando por la base hasta el sénior. «Es una satisfacción ver como los niños se ilusionan con los cromos. Desde hace una semana todos los días están intercambiándolos. Será un bonito recuerdo que les encantará conservar como un tesoro dentro unos años», explica con una sonrisa Roberto Carlos Solís, entrenador de la ED Casareña. Con ello se busca, señala Solís, «generar comunidad dentro y fuera de las canchas». Los muchachos practican varias modalidades deportivas (atletismo, fútbol, voleibol... En la Escuela Deportiva Casareña están más que satisfechos con la buena acogida que ha tenido una colección que, si cabe, será todavía más apreciado cuando toque recordar aquel año en el que Argentina y Messi alcanzaron la gloria en el Mundial Qatar. El cromo resiste en Cáceres Quienes más están disfrutando del momento son los padres chavales. Ayudar a sus hijos con el intercambio de cromos los transporta a su infancia y niñez. Con papel y bolígrafo en mano, marcan las fichas que les faltan y cuáles tienen repetidas. Una bonita iniciativa que reúne a muchos pequeños y adolescentes casareños con una misma ilusión: completar su colección.