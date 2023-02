La sanidad pública «ha muerto». Así lo han proclamado este martes, con ataúdes y vestimenta de luto, las enfermeras y auxiliares de enfermería del complejo hospitalario cacereño, a las que se han unido algunos usuarios y representantes políticos. ‘Sanitarios explotados y pacientes mal-tratados’, ‘con engaños no se ganan los escaños’, ‘la traición os costará el sillón’ o ‘no hay seguridad del paciente sin sanitarios suficientes’, han sido algunas de la pancartas exhibidas en la plaza Mayor, donde han escenificado el entierro de la sardina, sustituyendo a la víctima en este caso por la atención sanitaria. Incluso han portado esquelas: «Fallecida en 2023, Cáceres, a los 35 años, tras una larga agonía de varios años y haber superado una pandemia», decía el texto.

La protesta ha reunido a unas veinticinco personas junto al ayuntamiento. Nada nuevo bajo el sol en Cáceres, donde las concentraciones generalmente tienen poco poder de convocatoria. De hecho, los manifestantes animaban al público a sumarse y algunos se acercaban a las escalinatas, pero subirlas era otra cosa. Aun así, enfermeras y auxiliares han defendido sus argumentos con firmeza. «Llevamos desde el 1 de diciembre saliendo a la puerta de los hospitales para explicar a los usuarios la situación de falta de personal. Nos deben días, nos deben horas del año pasado, nos obligan a hacer bajas programadas, no podemos ni acompañar a nuestros menores a una intervención, es muy triste, esto se ha convertido en una dictadura», detalló Flor Avís, enfermera del Servicio de Urgencias del Universitario.

El problema, afirman, «es que no podemos atender a los pacientes como nos gustaría, la calidad asistencial deja mucho que desear por la falta de personal. Los fines de semana somos incluso menos y nos preguntamos si es que la gente no tiene derecho a ponerse enferma los sábados y domingos. Invitamos al consejero venir a una guardia esos días», subrayó la portavoz.

«Deshumanización»

En consecuencia, explicó, «no se puede cuantificar a los pacientes como números porque cada uno tiene una situación diferente, hay deshumanización, por eso no nos sentimos bien y encima debemos dar la cara cuando el usuario se enfada. No es nuestra culpa. Aquí seguimos pese a todo cumpliendo cada día, cuidando a todos ustedes porque es nuestro trabajo». De hecho, el personal sanitario se preguntó ayer adónde habían ido los aplausos una vez pasada la pandemia, y reveló que ninguna autoridad se ha reunido con ellos, pese a sus protestas en los hospitales y la cacerolada frente a la Gerencia del Área de Salud.

Entre los representantes políticos que se han sumado a la protesta estaban Elena Nevado y José Ángel Sánchez Juliá, del PP; y Raquel Preciados, de Ciudadanos. Por cierto que los manifestantes han coreado algunas palabras alusivas al concejal del PSOE cacereño, Jorge Villar, «que se ha manifestado en Madrid, pero no aquí».

Entre los presentes también estaban algunos usuarios que han tenido que pelear por recibir una asistencia adecuada, como Alberto, un cacereño que se ha visto obligado a poner reclamaciones para ser operado de un nódulo, más de un año después de que le fuera detectado, y que, por tanto, aún no sabe la gravedad que puede entrañar.