La representación de mujeres cineastas en los festivales de cine se ha convertido en un asunto de debate de un tiempo a esta parte. Sin ir más lejos, el Festival de Cannes (el sancta sanctorum de los festivales de cine) comenzó su última edición (la número 75) con críticas por la poca presencia de mujeres en su Sección Oficial. En la era de lo políticamente correcto, el festival de festivales salió al paso de los comentarios negativos asegurando que tan solo un 25% de las películas que se remitían al comité seleccionador las dirigían mujeres. Queda por ver si este próximo mes de mayo Cannes dará un giro de timón al respecto, plegándose a la corriente.

Sin rastro de «Alcarràs» ni de «As Bestas»

Tras la polémica decisión (con numerosos comentarios negativos) del Festival de Cine Español de Cáceres, que celebra este año su XXX edición, de aceptar el patrocinio de Extremadura New Energies, el veterano encuentro cinéfilo se ha desmarcado con una selección de películas en las que presumen de paridad entre hombre y mujeres cineastas. No están todas las que son (faltan, por ejemplo, dos de los títulos señeros de la temporada: «Alcarràs», de Carla Simón; y «As Bestas», de Rodrigo Sorogoyen) pero, al menos, permite que una sala de cine comercial (en una capital de provincias) exhiba títulos menores que apenas tendrían cabida en la cartelera. Además, el festival no parece que haya tenido la ambición de dar el salto a la competición y, en cualquier caso, ese testigo lo tomó Málaga (con menos ediciones a sus espaldas) hace mucho tiempo.

Pero la ausencia de competición no resta importancia a la voluntad paritaria del festival de la Fundación ReBross, que desde el próximo 20 de febrero proyectará 12 películas: 10 en la Sección Oficial, 2 en la dedicada a niños y jóvenes. Y de esas 10, la mitad las dirigen mujeres cineastas. Como en cada edición, el festival recoge las mejores películas estrenadas el año anterior, que el jurado considera las más relevantes y como la mejor cosecha del cine español (un aspecto, obviamente, discutible).

'Rarezas'

El festival cacereño resalta que «lo más destacado de la producción de 2022 es la presencia femenina detrás de la cámara, lo que confirma el relevo generacional a favor de las mujeres en la creatividad fílmica española». Y prueba de ello son las películas que ha seleccionado y que dirigen mujeres: «Cinco lobitos», «El agua», «La maternal», «Cerdita» y «Vasil». Algunas de ellas han concursado en festivales de cine como Cannes, Berlín, Chicago y San Sebastián. Entre estos títulos hay algunas curiosidades, como el hecho de que «Vasil», ópera prima de Avelina Prat, triunfa ahora mismo en las salas de Bulgaria y apenas se ha exhibido en salas españolas. Está protagonizada por Karra Elejalde e Ivan Barnev, ganadores del premio al Mejor Actor ‘ex aequo’ en la Seminci de Valladolid. Alexandra Jiménez, Sue Flack y la reciente ganadora del Goya Susi Sánchez (a la que igual vemos paseando por Cáceres pronto) completan el reparto. Se trata de una ópera prima, que se ha estrenado en medio centenar de pantallas búlgaras, de la mano de la distribuidora Alexandra Films, y que ha ido directa al puesto séptimo de la taquilla (solo por detrás de los ubicuos estrenos de Hollywood). Aquí se tuvo que conformar con la posición 40 en el ranking de películas españolas más taquilleras del año.

«La maternal», Pilar Palomero, también es otra película que ha pasado como un suspiro por la cartelera, pese al éxito anterior de Palomero con «Las niñas», que ganó el Goya a Mejor Película. «El agua», la ópera prima de Elena López Riera que está protagonizada por la debutante de 17 años, Luna Pamies, junto con Bárbara Lennie y Nieve de Medina, tampoco ha pisado fuerte en la salas, pese a que ha pasado por Toronto, San Sebastián, Zurich, Abycine y Toulouse (en este último festival ha ganado el premio a Mejor Película). La taquilla tampoco ha sonreído a la 'cerdita' de La Vera, y su triunfo se está focalizando en la interpretación de Laura Galán (Goya a Mejor Actriz revelación).

En el otro lado, 5 largometrajes dirigidos por hombres: «Mantícora» de Carlos Vermut, «Unicorn Wars» de Alberto Vázquez, «La consagración de la primavera» de Fernando Franco, «No mires a los ojos» de Félix Viscarret y «Las gentiles» de Santi Amodeo. Esta última será la que inaugure la Sección Oficial el próximo 20 de febrero, en los Multicines Cáceres.

Las películas que se proyectan dan una idea de por dónde irán los premios San Pancracio, pendientes de anunciarse, y que se entregarán el 4 de marzo en una gala en el Gran Teatro.

Marzo de cine

Por otro lado, el Museo Helga de Alvear participará en el XXX Festival de Cine Español de Cáceres con la instalación de una nueva exposición temporal sobre el lenguaje cinematográfico en relación al arte contemporáneo, comisariada por José Manuel González y que llevará por titulo «Esto no es una película». La muestra se inaugurará el 2 de marzo, días antes de que se entregan los tradicionales San Pancracio de Cine. Y para celebrar la relación entre el séptimo arte y las obras de la Colección Helga de Alvear, el museo ofrecerá una completa programación de actividades en torno a la muestra y su vinculación con el cine.