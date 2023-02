Reunión al más alto nivel la de ayer para tratar de avanzar en la solución urbanística que finalmente pueda poner en marcha el parque de medianas que la empresa Bogaris prevé instalar junto al Carrefour, en la parcela más próxima al Leroy Merlin. El encuentro lo presidió el alcalde, Luis Salaya, al que acompañó el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello. Acudió Enrique Porta, representante de la firma, al igual que el responsable de implantación local en Extremadura.

El proyecto ‘Comercial N-630’ se empezó a desarrollar en torno al año 2017, pero ha arrastrado una problemática urbanística. «En 2019 estaba bloqueado», dijo José Ramón Bello, quien aseguró que a lo largo de este tiempo su gobierno ha ido haciendo «acompañamiento» para tratar de desencallar la iniciativa.

Es verdad que se pusieron soluciones a algunas cuestiones. «Hubo discrepancias en cuanto al proyecto de urbanización, entre ellas que se hiciera a la misma cota del centro Carrefour o que se acabara hasta allí la pasarela peatonal», recordó el concejal.

«Sin embargo -añadió- cuando estaba solventado todo tras muchísimas reuniones, acordando que los promotores nos dieran una parcela al ayuntamiento y cuando nosotros teníamos incluso el informe ambiental favorable, Demarcación de Carreteras no admitió el acceso propuesto por Bogaris».

La empresa, según continuó Bello, «proponía una entrada y una salida un poco más allá de la pasarela y poco antes de donde pasa el carril bici», sin embargo, el Ministerio de Transportes abogaba porque se hiciera una vía de servicio de rotonda a rotonda, entre la de Donantes de Sangre y la de Leroy Merlin, es decir, suponía la construcción de una nueva carretera».

El responsable municipal ha detallado que lo que se está haciendo ahora es «iniciar una negociación para sentar a las partes. El asunto está casi desbloqueado, y el objetivo -reiteró Bello- es que lleguemos a tenerlo desbloqueado este año».

Bogaris, entre Carrefour y la variante de la N-630, es un parque de medianas superficies promovido por esta firma, con 9.000 metros cuadrados de espacio comercial y 350 plazas de aparcamiento. La primera previsión es que en él se albergaran el restaurante KFC y el primer establecimiento Kiwoko. Precisamente, en esa misma zona se desarrolla el proyecto Kronos Parque Matadero, o lo que es lo mismo, el proyecto del centro comercial Way, al lado de Carrefour. en una parcela de tres hectáreas, que ocupan lo que fue el antiguo matadero de Cáceres.

Eje comercial

A juicio de José Ramón Bello, Way, Ruta de la Plata y Bogaris conforman un eje comercial fundamental para la ciudad. «Tienen buenos operadores y van a salir adelante», sentenció el concejal.

¿Pero cuál será la solución urbanística que definitivamente desatascará Bogaris? Lo cierto es que el edil ayer no supo o no quiso precisarla y se limitó a aseverar: «Todavía estamos negociando con el Ministerio de Transportes, con Demarcación de Carreteras. Ellos proponen la realización de una vía de servicio, pero no realizar cortes en la actual variante. Les obliga a hacer una carretera que no existe».

José Ramón Bello añadió: «Estamos trabajando por buscar una solución definitiva. Vamos por buen camino. Haremos de interlocutores y buscaremos la mejor solución para la ciudad. En este caso, nos interesa que el tráfico esté muy bien diseñado y que no se produzcan embotellamientos, especialmente en fechas puntuales».

«Los proyectos de Bogaris y Way Cáceres tienen buenos operadores y van a salir adelante» José Ramón Bello - Concejal de Urbanismo de Cáceres

La Calera

Otro de los grandes proyectos de Cáceres es La Calera. Fue en junio de 2022 cuando el alcalde, Luis Salaya, firmó el convenio de la Agrupación de Interés Urbanístico ‘San Antonio Comercial’ que daba luz verde al nuevo parque empresarial ubicado en el Nuevo Cáceres, un proyecto de Sovcom Invest, promotora que proyecta un parque de medianas con naves independientes y que durante décadas estuvo aparcado.

La inversión en la urbanización del sector (incluyendo costes de gestión), es de 658.418 euros, si bien en edificación e instalaciones alcanzará aproximadamente los 20 millones de euros.

La superficie ordenada en el proyecto es de 20.546 metros cuadrados y una edificabilidad de usos terciarios de 34.319. Se ha acometido previamente un detallado estudio de tráfico, con el fin de evaluar las tensiones generadas por los nuevos usos, así como aplicar las medidas necesarias para que la actividad de Nuevo Cáceres no sufra menoscabo por la implantación de las instalaciones.

El diseño mejora y refuerza la calle San Petersburgo, ampliando sus acerados, sus plazas de aparcamiento y el tratamiento de jardinería. Igualmente se proyecta una zona verde en el espacio reservado por el Plan General Municipal, apoyado en la Avenida del Ferrocarril.

Ese mes de junio Salaya adelantó que se tendría en cuenta la perspectiva de género en aspectos como la iluminación y accesibilidad siguiendo el desarrollo de las acciones municipales en este campo. Entonces ya se había solicitado la licencia urbanística para el primero de los espacios comerciales, para el que ya se había presentado el correspondiente proyecto; y de ahí en adelante, el resto.

Parcela donde se prevé asentar el parque de medianas por parte de la empresa Bogaris.