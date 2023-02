23 testigos y dos acusados, a pocas horas de resolver en Cáceres el mediático robo de Atrio

23 testigos y dos acusados, a los que se sumarán cuatro peritos están a pocas horas de resolver en la Audiencia Provincial de Cáceres el robo más mediático de la historia: el de las 45 botellas de lujo valoradas en 1,6 millones de euros que salieron del restaurante Atrio la madrugada del 27 de octubre de 2021. Lo harán a partir de las 09.30 horas de este lunes después de que el pasado 15 de febrero no se llegara a un acuerdo de conformidad entre las partes. Ese día el tribunal formado por los magistrados Joaquín González Casso (presidente de la Audiencia), Julia Domínguez Domínguez y Jesús María Gómez Flores hizo público que ese acuerdo no se había materializado y abrió el turno de ‘cuestiones previas’, el periodo en el que las partes pueden aportar sus últimas propuestas. Quedaron así fijadas para el 27 de febrero y el 1 de marzo las dos sesiones, en días no consecutivos, en las que se tendrá que dirimir qué ocurrió la fatídica noche de hace más de dos años en el relais&chateaux de San Mateo.

Todo apunta a que la jornada de mañana se abra con las testificales de la policía. Puede que los propietarios del restaurante, Jose Polo y Toño Pérez, no hayan sido llamados este lunes a declarar (al menos Pérez salió este domingo de viaje). Lo cierto es que ellos acuden solo como testigos puesto que las partes la conforman la defensa, la fiscalía y la aseguradora, que es la acusación particular ya que ya han indemnizado a los dueños del hotel.

El abogado de la compañía de seguros Rafael Montes estará mañana en la Audiencia. El pasado día 15 Montes pidió incorporar un nuevo informe pericial que fue admitido por la Sala y que tasa los caldos en 700.000 euros. Esta es la cantidad con la que han indemnizado a los propietarios de Atrio y esta será la cantidad que reclamarán en la vista en concepto de responsabilidad civil. Su propósito, detalló, "es recuperar el dinero abonado o recuperar las botellas", que siguen en paradero desconocido desde octubre de 2021.

Los acusados

En la diana, Constantin Dumitru y Priscila Lara Guevara, la pareja acusada de robar las botellas. Los defiende la ya también mediática abogada Sylvia Córdoba Moreno. Lo cierto es que sus clientes nunca han declarado ser inocentes o culpables, ¿qué harán en el juicio? "Ya lo veremos; tampoco hemos dicho que vayan a declarar. De momento no lo han hecho y probablemente continuarán en silencio, y más después de que nos hayan denegado el derecho a declarar al final, como se hace ya de forma habitual en todos los juicios, al menos en los que yo he estado y solicitado, y me lo han aceptado todos los tribunales. Aquí no. Entonces, respetamos siempre la decisión judicial pero lamentamos que nos hayan rechazado todas las solicitudes que hemos hecho porque eso se traduce para esta defensa en una vulneración de derechos", aseveró la letrada hace dos semanas.

La fiscalía, a través de la fiscal Carmen Barquilla, ha pedido cuatro años y medio de cárcel y 1,6 millones para los acusados, tal como recoge el escrito de acusación del ministerio público, presentado el pasado mes de noviembre. En ese escrito se indica que «la pareja, puesta de común acuerdo y guiada por el ánimo de lucro, se alojó en el hotel el 26 de octubre de 2021 con la intención de acceder a la bodega y hacerse con vinos de elevado valor, entre ellos la botella de Chateau d’Yquem valorada en 350.000 euros».

Así, tras cenar en el restaurante, Constantin y Priscila realizaron una visita guiada a la bodega y sobre las 00.20 horas subieron a su habitación. Dos horas más tarde, a las 2.10 horas y el 27 de octubre, la acusada llamó a recepción pidiendo una ensalada e interesándose por el tiempo en el que tardaría en ser servida. El empleado le comunicó que estaba solo y que tardaría 10 minutos en poder llevarle la ensalada.

De esta forma, el acusado aprovechó el momento para dirigirse a la recepción y coger una llave electrónica «con la que acudió a la bodega», no obstante, no pudo abrirla porque no era la adecuada. Así que la acusada, de nuevo, llamó a recepción para pedir un postre y entonces en ese intervalo, el acusado volvió a bajar para apoderarse de la llave maestra. Con ella abrió la bodega, accedió a la sala de catas y se apoderó de las 45 botellas. A las 6.00 horas la pareja abandonó el hotel. Por este millonario robo los presuntos ladrones no fueron detenidos hasta julio de 2022 en el puesto fronterizo croata de Karasovici Sutorina, procedentes de Montenegro.

El juicio ha llamado la atención en todo el mundo. De hecho para hoy y el miércoles están acreditados más de 20 medios de comunicación, entre ellos The Guardian, The Mirror y Daily Mail en la terna de la prensa británica. Aparte, una productora se ha interesado en rodar un documental sobre el caso. Y todo ello en la Sala del Jurado, donde se celebrarán las sesiones, a puerta cerrada. Justo al lado, por un canal interno de televisión los periodistas podrán seguir la cobertura de lo que ya se ha convertido en todo un culebrón. A partir de las 09.30 de mañana, la culebra vuelve a despertar.