Cuando la HBO desembarcó en España en la primavera de 2014 y puso sus ojos en Andalucía para recrear el reino de Dorne en la quinta temporada de «Juego de Tronos» nada hacía presagiar que años después el epicentro de la saga cambiaría Dubrovnik (Croacia) por la ciudadela medieval de Cáceres.

Y este 2023 consagrará a Cáceres como sustituto definitivo de la ciudad croata como escenario para recrear Desembarco del Rey en la multimillonaria franquicia de la HBO. En la ficción, Desembarco del Rey es la urbe donde se ubica el trono de hierro. «Juego de Tronos» revolucionó Dubrovnik y lo impulsó como destino turístico en el Adriático cuando fue elegida para ambientar la capital de los Siete Reinos. Con el inminente rodaje de la segunda temporada de «La Casa del Dragón» y su posterior estreno, Cáceres parece que conseguirá por fin conquistar por méritos propios el Trono de Hierro del turismo.

Un libro escrito en piedra

Cáceres es como un libro escrito en piedra. Su escenografía de ciudad antigua teatral va como anillo al dedo a la narrativa de «La Casa del Dragón» con la recreación de la Calle de la Seda y Flee Bottom, donde la mezquindad del reino desplaza la pobreza de su pueblo a los bajos fondos. Y su (casi) intacta ciudadela medieval fascina a los productores de la HBO pero también a medios con un gran impacto en redes sociales como Lonely Planet, una de las mayores editoras de guías de viajes en el mundo (con más de 10 millones de seguidores en redes sociales) y que acaba de publicar el artículo «Why fans of House of the Dragon should head to Cáceres, Spain, in 2023» («Por qué los fans de ‘La Casa del Dragón’ deberían visitar Cáceres en 2023»).

«Puede que no hayas oído hablar de Cáceres, pero lo más probable es que la hayas visto en pantalla. La pintoresca ciudad española es el telón de fondo de muchas películas y series, la más famosa la franquicia de la HBO», explica la publicación, que hace alusión al evento «City of Dragons», que propició un encuentro internacional de expertos de la franquicia. «Es imposible no reconocer los característicos edificios de piedra y granito de la pantalla paseando por esta ciudadela que apenas muestra rastros del siglo XXI», apunta la publicación.

Turismo televisivo

«En 2023 Cáceres, seguramente, se convertirá en un destino favorito para los fanáticos, especialmente después de la reciente victoria en los Globos de Oro por parte de 'La Casa del Dragón'. Internet ya está repleto de fotos de 'cosplayers' en Flea Bottom, Street of Silk y Grand Sept», afirman en la publicación de Lonely Planet. Si Dubrovnik se convirtió en meca de peregrinaje imprescindible para los fans, Cáceres hará lo propio en esta segunda vida de la atronadora saga.