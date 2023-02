La Semana Santa cacereña por fin se libera. La mascarilla dejará de formar parte de las indumentarias cofrades, pero ahora lo que aprieta es el bolsillo. La inflación que todo lo sube, también está repercutiendo en el precio de los ornamentos procesionales. Velas, incienso, telas y otros materiales reciben el impacto directo de la escalada de costes, sobre todo las flores, tan importantes para la estética cofrade.

Varios mayordomos explican a este diario que la decoración floral ha subido hasta un 40%. No se libra ni el brezo. De hecho, hay pasos con alfombras de 3.000 claveles que están echando cuentas y aún no han realizado los encargos. Generalmente, las hermandades cacereñas trabajan con mayoristas de Chipiona y Matalascañas, y con floristerías de Cáceres, pero esta vez lo están pensando dos..., y tres veces. Cabe recordar que el cofrade local paga una media de 10 euros/año, una aportación que no da para extras.

Será, no obstante, una Pasión más larga. El traslado de la procesión del Cristo de la Preciosa Sangre al Sábado de Pasión vuelve a ofrecer a Cáceres una Semana Santa de nueve días (no ocurría desde 2018). Además, esta comitiva modifica su recorrido. También hay cambios en el itinerario del Humilladero (Jueves Santo), en el Despojado (cruzará todo el centro cacereño), el Condenado (trayecto inédito), la Salud (tramo final) y quizás el Cristo Negro (lo está barajando).

Por cierto que todos los recorridos de las procesiones están libres de obstáculos y discurrirán con normalidad. Tan solo la Soledad está agilizando los trámites para reparar la esquina que se ha llevado por delante un camión, justo donde se produce la mayor concentración cofrade de la Pasión (Santo Entierro de Viernes Santo). También preparan obras tanto el Amparo como la Humildad, pero en ambos casos para facilitar el montaje de sus pasos.

En cuanto a los equipos humanos que hacen posible estos eventos cofrades multitudinarios, la Victoria y el Humilladero estrenan nuevas directivas, mientras la Vera Cruz y el Amparo convocan elecciones esta primavera para renovar sus juntas de gobierno.

Veamos a continuación las fechas y templos de salida de cada hermandad cacereña, sus pasos y sus cambios o novedades:

Cofradía de Jesús Nazareno

-Domingo de Ramos. Santiago. Pasos: El Señor Camino del Calvario y la Misericordia.

-Viernes Santo. Santiago. Pasos: Nazareno, La Magdalena, La Caída, La Verónica, El Calvario, Cristo de las Indulgencias, Exaltación de la Cruz y Virgen de las Angustias.

-De interés: La decana de las cofradías cacereñas (1464) sacará diez pasos en dos procesiones, que suelen reunir entre ambas a 1.200 participantes, este año con un recuerdo especial a la voz del saetero Juan Corrales. El Nazareno ha sido sometido a una pequeña restauración de policromía en un pie. No habrá cambios especiales, salvo nuevos jefes de paso en el Calvario Vacío y El Señor Camino del Calvario. Los recorridos se mantienen porque la torre de Espaderos, en obras, permitirá el paso. El quinario a la Misericordia comienza hoy, y el besapié al Nazareno se celebra el 3 de marzo. El montaje de pasos será el 25 de marzo.

Cofradía de la Soledad y Santo Entierro

-Viernes Santo. Ermita de la Soledad. Pasos: Cruz del Descendimiento, Cristo Yacente y Virgen de la Soledad.

-Domingo de Resurrección. Soledad. Pasos: Cristo Resucitado y Virgen de la Alegría.

-De interés: La hermandad se afana en solventar los desperfectos causados en la ermita por un camión, y evitar cualquier riesgo, ya que en esta plaza se reúnen todas las cofradías y autoridades para el Santo Entierro. En cuanto a la agenda, el triduo a la Soledad será del 14 al 16 de marzo; la asamblea general el día 3; la Romería del Calvario el 26 de marzo con procesión, imposición de medallas, bollos del calvario y comida de hermandad; la tradicional mesa de ofrendas el 31 de marzo; y el besapié al Yacente el 6 y 7 de abril.

Este año la Banda Sinfónica de Diputación se dividirá en dos secciones para escoltar los pasos de Resurrección hasta su unión en la plaza.

Cofradía del Cristo Negro

-Miércoles Santo. Concatedral de Santa María. Paso: Santo Crucifijo de Santa María de Jesús (Cristo Negro).

-De interés. La cofradía estudia desde antes de la pandemia un cambio en el recorrido para modificar la rutina después de décadas, siempre respetando su principio estatutario de no salir de la muralla. Ha barajado opciones más íntimas, recorridos más largos..., y finalmente lo decidirá el cabildo de gobierno de la hermandad, que lo comunicará oportunamente.

Cualquier cambio en esta estación de penitencia tiene una trascendencia bastante importante, ya que el paso del Cristo Negro, del siglo XIV, satura el recorrido intramuros. Numerosos cacereños y turistas llegados desde distintos puntos se apostan en las calles mucho antes de la medianoche del Miércoles Santo, hora de salida de la comitiva medieval.

Cofradía de la Santa y Vera Cruz

-Jueves Santo. San Mateo. Pasos: Oración en el Huerto, Beso de Judas, La Flagelación, Cristo de la Salud y de la Expiración y Dolorosa de la Cruz.

-De interés. La hermandad celebrará elecciones el 3 de mayo, al cumplirse los dos mandatos del abogado cacereño Miguel Muriel como mayordomo. «Espero y deseo que haya candidatos, se trata de una cofradía con mucha tradición», señala. Por otro lado, la restauradora Clara Hurtado ya ha solventado la rotura del ala del ángel, que forma parte de la ‘Oración en el Huerto’, tras el accidente de la última procesión en el Arco de la Estrella.

El resto de los pasos se encuentran a punto tras las sucesivas adecuaciones de estos años (andas, varales...). Por segunda vez todos irán con velas naturales. Recordar que el quinario a la Dolorosa se celebra del 27 al 31 de marzo (besapié), día fijado para montar los pasos.

Cofradía del Cristo del Humilladero

-Sábado de Pasión. Templo del Buen Pastor. Paso: Cristo de la Preciosa Sangre.

-Jueves Santo. Espíritu Santo. Pasos: Señor de la Columna, Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de la Encarnación.

-De interés. La hermandad presenta una de las novedades más importantes: el vía crucis del Cristo de la Preciosa Sangre se traslada del Miércoles Santo al Sábado de Pasión, con cambio de itinerario. También se incorpora la Banda de Cornetas y Tambores del Humilladero. Existe además un ligero ajuste en el recorrido de la procesión de Jueves Santo.

La cofradía ofrece varios estrenos, además de una nueva directiva con Ismael López al frente: andas reformadas para el Cristo de la Preciosa Sangre; manga para la cruz parroquial; marcha propia de la Banda Infantil del Espíritu Santo obra de David Moya; y nuevas gorras para la Banda del Humilladero.

Cofradía de Los Ramos

-Domingo de Ramos. San Juan. Paso: Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.

-Martes Santo. San Juan. Paso: Nuestro Padre Jesús del Perdón.

-Miércoles Santo. San Juan. Pasos: Cristo de la Buena Muerte y Virgen de la Esperanza.

-De interés. El pasado martes, la cofradía organizó la presentación de la obra musical de capilla ‘Plegaria al Cristo del Perdón’, de Raúl Martín Cruzado. Estas composiciones son escasas en la Semana Santa cacereña, de ahí su relevancia. La agenda de Cuaresma continúa estos días con el quinario al Cristo de la Buena Muerte, que finaliza hoy con eucaristía de difuntos, asamblea de hermanos el 18 de marzo, traslado y montaje el 18 de marzo, misa solemne el 31 de marzo por el 73º aniversario de la bendición de la Virgen de la Esperanza, y misa de ofrendas con venta de palmas el 2 de abril.

Cofradía del Cristo de las Batallas

-Lunes Santo. Concatedral de Santa María. Pasos: Santísimo Cristo de las Batallas, Fervoroso Cristo del Refugio y María Santísima de los Dolores.

-Sábado Santo. Concatedral de Santa María. Paso: Virgen del Buen Fin y Nazaret.

-De interés. La cofradía de las Batallas inicia su programa de Cuaresma con la venta de dulces y cruces de pan, el 19 de marzo en las puertas de la concatedral cacereña desde las 10.30 horas. El triduo a su imagen titular se celebrará los días 24, 25 y 26 de marzo, también en Santa María, a las 18.30 las dos primeras jornadas, y a las 14.00 la tercera.

Para el 1 de abril, Sábado de Pasión, la hermandad tiene previsto el traslado procesional de la imagen de Nuestra Señora del Buen Fin desde el Convento de las Jerónimas (9.30) hasta la concatedral, donde iniciará su procesión esa misma tarde.

Cofradía del Calvario (Estudiantes)

-Viernes Santo. Templo conventual de Santo Domingo. Paso: Santísimo Cristo del Calvario (Cristo de los Estudiantes).

-De interés. La Banda de Música de Bienvenida acompañará por primera vez a la imagen titular, que saldrá por segundo año restaurada tras la importante intervención a que fue sometida. La agenda de Cuaresma contempla para mañana el inicio de la Operación Litro-Kilo. El 24 de marzo será la asamblea general de hermanos, el 25 de marzo el traslado al altar del Cristo del Calvario, el 26 de marzo la misa principal con imposición de medallas a los nuevos hermanos, el 27 de marzo el fallo del Concurso de Pinturas y Relatos, el 29-31 de marzo el triduo a la imagen titular, el 31 de marzo misa por los cofrades difuntos y besapié, y el 1 de abril preparación del paso. Asimismo, todos los viernes se celebra un vía crucis con eucaristía.

Cofradía del Cristo del Amor

Domingo de Ramos. Capilla del Colegio San José. Pasos: Dolorosa Esperanza y Señor de las Penas.

Jueves Santo. Capilla Colegio San José. Pasos: Jesús de la Entrega, Cristo del Amor y Virgen de la Caridad.

De Interés. La hermandad mantiene su salida a las 19.00 el Domingo de Ramos tras el acuerdo de las cofradías que procesionan esa tarde para garantizar la seguridad y vistosidad de los itinerarios. El 4 de marzo celebra besapié al Señor de las Penas, el 5 de marzo recital de marchas y saetas, el 18 de marzo el montaje de pasos, el 29-31 de marzo el triduo al Cristo del Amor, y el 29 de marzo el vía crucis con Jesús de la Entrega.

Cofradía del Cristo del Amparo

-Martes Santo. Ermita del Cristo del Amparo. Paso: Santísimo Cristo del Amparo.

-De interés. Los hermanos tienen este año más ganas si cabe de procesionar con su Nazareno en la noche del Martes Santo, después de cuatro años sin poder salir (desde 2019) por la pandemia y por la lluvia. Esta vez lo harán, si el tiempo acompaña, con su paso titular restaurado. Además, ya han iniciado los preparativos para instalar un techado desmontable en el patio de la ermita (este año o bien el próximo), que les permita preparar el paso aunque se registre algún chubasco primaveral en las horas previas a la procesión (ahora no pueden si llueve).

La hermandad presenta otra novedad: convoca elecciones para el próximo 11 de abril, a las que el actual mayordomo, Manolo Floriano, aún no ha decidido si concurre para un segundo mandato.

Cofradía del Cristo de la Expiración

-Viernes Santo. San Mateo. Pasos: Nuestro Padre Jesús de la Expiración de la Arguijuela y Virgen de Gracia y Esperanza.

-De interés. Año emotivo para una cofradía que ha visto fallecer a Ramón Jordán de Urríes, el propietario de su paso titular que lo cedió en vida a la hermandad para que pudiera procesionar cada Viernes Santo. Su familia también prolonga ahora ese acuerdo. La próxima estación de penitencia será un homenaje a este cacereño y a ella se unirán sus allegados. Además, un nuevo jefe de paso guiará a este imponente crucificado del siglo XIV por las calles de Cáceres, y habrá dos nuevas bandas: Agrupación Nuestra Señora de la Paz (Mérida) y Banda de Casar de Cáceres.

El programa de actos incluye cabildo general de hermanos (16 de marzo), triduo (24 y 25 de marzo), función principal de instituto (26 de marzo) y vía crucis (día 31).

Cofradía de la Sagrada Cena

-Jueves Santo. Templo de Santiago. Pasos: Sagrada Cena, El Triunfo de la Eucaristía y Nuestra Señora del Sagrario.

-De interés. El 17 de marzo será una fecha especialmente importante para la Sagrada Cena. Ese día tendrá lugar la presentación del frontal del paso de Nuestra Señora del Sagrario. Se trata de la primera fase del nuevo paso que la hermandad prepara para su imagen mariana, diseñado por el taller de orfebrería andaluza ‘Hermanos de los Ríos’. El acto se completará con un concierto de Cuaresma a cargo de la Banda del Santísimo Cristo del Humilladero y la Banda Infantil de Cornetas y Tambores del Espíritu Santo, y la intervención del saetero José Cantero.

Además, el 11 de marzo será la presentación de la revista y cartel de 2023; el 16 de marzo, la junta de hermanos; y los días 19, 24, 25 y 26 de marzo, el montaje de pasos.

Cofradía de Jesús de la Salud

-Lunes Santo. Santo Domingo. Pasos: Jesús de la Salud y María Santísima de la Estrella.

-De interés. Cambia el tramo final del recorrido, que gira desde Ezponda por Ríos Verdes para subir por Andrada hasta Santo Domingo. También se incorpora la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Jerez de los Caballeros, en el acompañamiento al Señor de la Salud. Como estrenos para la Virgen de la Estrella destaca la peana de orfebrería realizada en metal plateado; las piezas de candelabros diseño de Álvaro Abril, elaborados por el orfebre Alberto Quirós; y los puños y pañuelo de punto de aguja del siglo XIX; además del encaje de punto de aguja del siglo XIX para el Señor de la Salud. Por otro lado, del 27 de febrero al 5 de marzo la hermandad ofrece la exposición ‘La presencia de lo divino’, sobre su patrimonio pictórico, en el Centro Joven Ágora Francesco.

Cofradía de Jesús de la Humildad

-Domingo de Ramos. Templo Beato Marcelo Spínola. Paso: Jesús de la Humildad en su Prendimiento.

-De interés. Los arquitectos ultiman el proyecto de un pequeño recinto anexo a la parte trasera de la parroquia (27 m2), contiguo a la última aula e integrado con la estética del templo. Tendrá una puerta acorde al tamaño de este monumental paso de seis imágenes (solo falta el guardia del Sanedrín). El objetivo es acabar con el cerramiento provisional que la cofradía lleva 15 años instalando para montar el paso en la puerta de la iglesia.

Además, está casi listo el proyecto de paso de palio del diseñador sevillano Jesús Benzal para la Virgen del Dulce Nombre y Esperanza. En cuanto al calendario, el quinario al Señor de la Humildad será del 7 al 11 de marzo, la función principal de instituto el 12 de marzo, la mudá el día 20 y el retranqueo el día 30.

Cofradía del Cristo de la Victoria

-Sábado Santo. Templo San Juan Macías. Pasos: Cristo de la Victoria y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos.

-De interés. La cofradía de Mejostilla ha renovado a la mayor parte de su directiva, que tiene al frente a Encarna Fernández, hermana mayor. Ya están embarcados en las nuevas andas de procesión para el Cristo de la Victoria. Ultimado el diseño, se realizan ahora los varales.

En cuanto a los actos de Cuaresma, el triduo a su imagen titular será del 16 al 18 de marzo. El día 17 tendrá lugar el vía crucis con los niños por las calles de la parroquia, y el día 18 una misa por los difuntos. La función principal de instituto se celebrará el 19 de marzo, con medalla a los nuevos hermanos. Ya el 8 de abril, esta cofradía realizará uno de los mayores recorridos de la Pasión cacereña desde Mejostilla hasta San Juan.

Cofradía de Jesús Condenado

-Viernes Santo. Templo de la Preciosa Sangre. Paso: Jesús Condenado.

-De interés. Se trata de una cofradía singular puesto que cada año cambia de recorrido para ofrecer nuevos escenarios a su silencioso discurrir por el casco antiguo. Esta vez lo hará desde la Preciosa Sangre hacia San Jorge, Cuesta de la Compañía, San Mateo, Ancha, Puerta de Mérida, Santa Clara, Soledad (estación de penitencia), Santa Clara, adarve del Padre Rosalío, adarve de Santa Ana, adarve de la Estrella, Arco de la Estrella, plaza Mayor y recogida en la ermita de La Paz.

Respecto a los actos y cultos, el 2 de marzo será la asamblea general, el 3-5 de marzo el triduo a Jesús Condenado, el 24 de marzo el ensayo de carga y prueba de recorrido, el 5 de abril montaje y preparación de la estación de penitencia, y el 6 de abril traslado del paso desde la ermita de la Paz a la Preciosa Sangre.

Cofradía de Jesús Despojado

-Martes Santo. Templo de Fátima. Paso: Jesús de la Lealtad Despojado.

-De interés. Se trata de la hermandad con más novedades. Tras procesionar el pasado año por primera vez desde el Oratorio San Pedro de Alcántara, se ha trasladado para fijar su sede en la iglesia de Fátima, desde donde realizará uno de los recorridos más largos de la Pasión cacereña: salida a las 20.00 horas hacia Gil Cordero, Cruz de los Caídos, av. España, San Antón, San Pedro, Pizarro, Soledad, Santa Clara, Gallegos, San Juan, San Antón, Cánovas, Segura Sáez, C. Benavente, Santa Joaquina de Vedruna, Motril, Gómez Becerra, Hermandad, Gil Cordero y recogida a las 00.30.

La directiva está muy satisfecha con las nuevas adhesiones de hermanos (más de un centenar), fruto de su cambio de sede. Además, ha llevado a cabo la ampliación de una parte del paso para darle más armonía.