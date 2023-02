Cáceres tendrá, al menos, 10 candidatos en las elecciones del 28-M

Los cacereños podrán elegir, al menos, entre una decena de candidatos para las próximas elecciones municipales, que serán el 28 de mayo (28-M). El partido regionalista Extremeñistas, que acaba de presentar candidatura en Plasencia (y también en Badajoz, Navalmoral de la Mata y Miajadas), busca a la persona adecuada para pugnar por hacerse un hueco en el Ayuntamiento de Cáceres, según confirma su presidente, Jorge Andrade (candidato a la alcaldía de Plasencia). De esta forma, y a la espera de que Ciudadanos (Cs) dé señales de vida y decida si presenta o no candidatura en la capital cacereño, serían una decena de contendientes los que pugnarían por acaparar votos el próximo 28-M.

Contendientes

A saber: Luis Salaya (PSOE), Rafael Mateos (PP), Consuelo López (Unidas Podemos), Francisco Alcántara (Cáceres Viva), Eduardo Gutiérrez (Vox), Felipe Vela (Levanta), Raquel Iglesias (Somos Cáceres), Óscar Pérez (Una Extremadura Digna) y María Borrero Solano (Juntos X Extremadura).

En cuanto a Cs, su grupo municipal quedó deshecho cuando Alcántara y Mar Díaz lo abandonaron y pasaron a ser ediles no adscritos. Y su portavoz, Raquel Preciados (que sopesa ofertas), ya anunció en agosto que no será la candidata a la alcaldía por la formación liberal en las municipales y que no continuará en el partido. Además, el edil Ñete Bohigas se ha desligado en varias ocasiones de la votación de su grupo en los plenos y el ex coordinador de la junta directiva de Cs Cáceres Joaquín Valhondo de la Luz presentó en enero su dimisión y su baja del partido.

Referéndum

En cuanto a Extremeñistas, toda vez superado el cisma que provocó la ruptura de la coalición con Una Extremadura Digna (UED), ahora pretenden arañar un concejal para instar al pleno, vía moción, a que vote a favor o en contra de un referéndum sobre el proyecto de mina de litio en Valdeflórez. «La coalición empezó mal y no fue a mejor», señala Andrade. «En ningún caso supimos», durante el tiempo que duró la coalición, «qué acuerdos firmaron Somos Cáceres y UED y no se nos facilitaron».

Otra coalición que empezó mal fue la de Levanta, que Cáceres Viva abandonó una semana después de su presentación formal «tras sopesar la pérdida de identidad para la que el partido ha sido constituido».