No nos volvamos unos idiotas

Obra gráfica y objetual, carpetas de serigrafía, libros objeto, instalaciones o videacciones son algunos de los ingredientes que dan forma a la exposición titulada ‘Poesía experimental’, del artista extremeño Juan Manuel Barrado, que se puede recorrer ya en la Sala de Arte de la Diputación de Cáceres El Brocense, en la capital cacereña.

El diputado de Cultura y Deportes, Fernando Grande Cano, ha inaugurado esta exposición que combina obra reciente con creaciones de las últimas dos décadas del artista, y en la que se puede apreciar la influencia de los caligramas de Apollinaire, de los collages y poemas dadaístas de Tristán Tzara y Schwitters y de manifestaciones fónicas y sonidos fluxus.

Según ha manifestado el propio Barrado, la poesía experimental «supone, por la composición, el concepto, la expresión, un espacio de libertad, más aún por el mensaje directo, un compromiso filosófico y social en numerosos casos. Esta poesía avisa constantemente sobre el peligro de la alienación, de la clonación mental, de cuanto reduce la diversidad de pensamiento y la acción crítica del individuo».

Con esta muestra, defiende la idea de la poesía visual como deconstrucción semiótica, donde el signo, semántico y fonético, se convierte en soporte visual, en objeto sobre el blanco de la página. A su vez, mediante los poemas objeto, donde de nuevo están presentes las influencias surrealistas y dadaístas, juega con el trasfondo simbólico y polisémico de los objetos.

‘Poesía experimental’ podrá visitarse desde el 16 de febrero hasta el 18 de marzo en horario, de martes a sábado de once a dos y de seis a nueve.

Su trayectoria

Nacido en Huertas de Animas en 1962, Barrado, poeta, ensayista y profesor de instituto, no ha dejado de trabajar bajo el epígrafe de poesía experimental desde su Improvisación 31 (1991), participando en numerosas exposiciones nacionales e internacionales y en proyectos individuales como en la galería Dasto de Oviedo (2002), el Instituto Español de Lisboa (2008), la Biblioteca de Extremadura (2019) o en la Universidad de Évora (2022), de los que se han publicado cuidados catálogos que incluyen obra gráfica, poemas objeto y libros objeto.

Como poeta ha publicado los libros Texto azul del Café Rocco (1997), Suite Celan (2002), Fragmentos de cal (2008), Trece de nieve (2012), Pertenecemos a lo invisible (2016) y el más reciente Teoría de Nueva York (2022), y ha sido incluido en las antologías Poesía experimental en Extremadura (Real Academia de Extremadura de Letras, Trujillo, 2000), Antología de la poesía visual (Pozanco Ed., Barcelona, 2005) o Poesía visual española (Calambur, Madrid, 2007).

En esta muestra Barrado nos invita a pensar, especialmente a no dejarnos manipular. Sí es cierto que en muchas ocasiones hubiera resultado revolucionaria una explicación honesta de la secuencia de hechos informativos, por ejemplo, para que el ser humano no se convierta en un ser manejable, pero eso parece una quimera, por eso hay que estar ojo avizor: no nos volvamos unos idiotas.