El día estelar de Sylvia Córdoba: «Mis clientes no son Bonnie y Clyde sino una pareja de enamorados de vacaciones en Croacia»

Es tan mediática como el caso que defiende: el del robo de las 45 botellas de la bodega de Atrio. Sylvia Córdoba Moreno salió hoy del juicio después de protagonizar su mejor intervención en el caso. Preparada, estudiada, en ella empleó el último cartucho y pidió la libre absolución y la libertad provisional para sus defendidos, los dos acusados del golpe. A Sylvia Córdoba la quieren las cámaras y ella se mueve delante como pez en el agua. Por eso a su salida del juzgado contestó una a una a las preguntas que le hicieron los periodistas. La letrada está dispuesta a llegar hasta el final, y no dudará en recurrir al Tribunal Supremo si así fuera necesario.

Aseguró que no ha quedado acreditado que sus defendidos estuvieran en el restaurante la noche del robo. Ha reconocido que solo se acredita que el ADN de ambos ha aparecido en el cuarto, pero que eso no los sitúa necesariamente en el lugar de los hechos. A vueltas con el ADN, y al anunciarse por un perito la aparición de restos de una tercera persona «desconocida», Sylvia Córdoba ha aclarado que el término ‘desconocido’ se emplea para referirse a alguien que no está incluido en la base de datos de la policía porque nunca ha sido identificada.

Esta es una de las incógnitas del caso, a la que se añade otra: ¿cómo pudo cargar Dumitru con 45 botellas en dos bolsas y una mochila sin que nadie se percatara de ello? «Yo misma he hecho esa prueba en casa y no pedí esa prueba porque podría parecer poco seria o no muy rigurosa. Y porque me la podían impugnar porque tendrían que ser las mismas bolsas. Yo lo hice con unas aproximadas y a mí no me cabían en ellas las 45».

El tercer gran misterio del juicio es la llave maestra con la que se abrió la bodega. «No sabemos si era la llave maestra y tampoco hay muestras de que se haya clonado», afirmó.

Córdoba se refirió a las palabras de Dumitru al final del juicio. «Están enfadados. Hay que entenderlos. Así se ha desahogado. Seguramente le hubiera gustado decir muchas más cosas y es una forma de quitarse la espinita porque ha estado todo el tiempo callado. ¿Puede haber sentencia condenatoria cuando no hay pruebas del delito, cuando no están las evidencias legales?», se preguntó Córdoba, antes de regresar a Madrid mientras en sus manos sujetaba la bolsa donde guardaba la toga.

Off the record, una perla: «Lo bueno de este juicio es la promoción que se le ha dado a Cáceres». Antes, en la sala, Sylvia recuerda el daño mediático que se ha causado a sus clientes, que «no son Bonnie y Clyde (célebres fugitivos del siglo XIX), sino una pareja de enamorados de vacaciones en Croacia».