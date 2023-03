Esto no es una pipa. René Magritte ya intentó convencer al espectador de aquello. Mientras ilustraba una pipa aseguraba que aquello no lo era. En esa contradicción basó uno de las obras más recordadas de su trayectoria. A esta contradicción, precisamente, hizo mención Chema González este jueves. Igual que hiciera Magritte en su momento el comisario de la nueva muestra de Helga de Alvear defendió que la nueva exposición no es una película aunque esté impregnada de cine.

Esto no es una película. Este es el título de la exposición que albergará la Casa Grande hasta principios de junio y que se inauguró coincidiendo con el treinta aniversario del festival de Cine de Cáceres, que celebra su gala este fin de semana en el Gran Teatro. Al acto de la mañana estaba previsto que asistiera la galerista alemana pero finalmente se ausentó. Estuvieron presentes la responsable del museo, María Jesús Ávila, el comisario de la muestra, Chema González, el director del festival de cine, Paco Rebollo, la directora general de Cultura, Miriam García Cabezas, el diputado de Cultura, Fernando Grande Cano, el alcalde Luis Salaya y la concejala de Cultura, Fernanda Valdés. En total, son cuarenta obras de una veintena de artistas, entre ellos, Andy Warhol, Tracey Moffat, Marcel Dzama o el Equipo 57. También cuenta la muestra con obras reconocidas para los asiduos al nuevo museo con las fotografías de Nan Goldin, que se mudan temporalmente a la Casa Grande. Todas las piezas pertenecen a la colección de la galerista, algunas no se han expuesto hasta ahora, y hacen alusión a la forma de concebir la cinematografía por parte de artistas contemporáneos. En el propio recorrido por la muestra se puede encontrar a actrices como Marilyn Monroe o piezas relacionadas con el guion o la fotografía. El acceso sigue siendo gratuito aunque es necesario reservar la entrada a través de la web del museo, del mismo modo que se hace para la colección del nuevo edificio. Paradójicamente, aunque Chema González hiciera hincapié en que en la exposición no hay contenido audiovisual como tal, de forma paralela a la muestra, el Helga programará un ciclo en la filmoteca con cine de Buñuel y Welles aunque aún no hay fecha --será abril o mayo--.