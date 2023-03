Redoble del colegio Francisco Pizarro de Cáceres

Pocas cosas hay más populares que El Redoble, la jota cacereña que gusta por igual a pequeños y mayores, que no deja de estar de moda y que desde hace décadas sigue ocupando el primer puesto de los grandes éxitos musicales de Cáceres. Seguramente El Redoble es algo muy parecido a una terapia, porque alegra las penas y te hace mover el cuerpo cada vez que sus notas comienzan a sonar.

Transmitirla a las generaciones venideras es una obligación que debería incluirse como materia transversal en los colegios. El Francisco Pizarro, situado en el barrio del Perú, ha sido precisamente pionero en ello. Aprovechando la Semana de Extremadura en la Escuela lleva desde el pasado lunes enfrascado en su Proyecto Educativo de Cáceres, dedicado este año al folclore.

Lo bueno es que se ha implicado el conjunto de la comunidad educativa de un centro que cuenta con 130 alumnos (desde los 2 años hasta 6º de Primaria) y una veintena de profesores. Es un cole de gran tradición y trayectoria en la ciudad. Cacereños por los cuatro costados, durante toda la semana han estado preparando los trajes. La directora, Conchi Román, incide en la vocación inclusiva. «Ellos van con sus chalecos, ellas con sus refajos», dice orgullosa.

El miércoles los del grupo El Redoble pasaron por el Francisco Pizarro, contaron detalles de su trabajo y actuaron. Ayer jueves tuvo lugar una exposición que ha sido posible gracias a la aportación de las familias; padres y abuelos han ido llevando desde utensilios de labranza y de cocina hasta una plancha de aquellas antiguas de carbón. Todo se colocó en la Sala de Usos Múltiples y la muestra estuvo abierta al público.

Este viernes ha sido la fiesta grande. Profesores, alumnos y familiares asistieron vestidos con trajes regionales. Fue una rebolera de colores llena de armonía en la que se emplearon a fondo en un desfile que recorrió el barrio desde las 11.30. El momento más emocionante llegó cuando la comitiva arribó a las pistas y allí se bailó la jota. Luego lo celebraron con unas migas extremeñas, cocinadas por la monitora del comedor y por familiares de los alumnos.

Un día redondo en el que el Francisco Pizarro se entregó a este pegadizo ritmo: «Con este redoble me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir, con este redoble, vuelvo a repetir».