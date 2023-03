Fernando Trueba en Cáceres: “No me da la gana adaptarme a un puto teléfono móvil”

No, no es Semana Santa. Pero desde luego lo parece por la cantidad de gente que hay en las calles. Cáceres huele a cine. Desde sus orígenes, los Premios San Pancracio han dejado imágenes, frases y episodios para guardar en la retina. Desde la primera gala de inauguración que ya marcó la ambición de un festival que venía para quedarse y hacer más grande al cine español.

El cineasta Fernando Trueba (Madrid, 1955) ha reflexionado este sábado en la capital cacereña (donde recoge el San Pancracio de Honor en XXX Festival de Cine Español) sobre la digitalización de los contenidos audiovisuales y el abandono de las salas del cine por el auge de las plataformas, y ha subrayado que “la respuesta está en la educación. No me da la gana abrazar este mundo; quiero que este mundo se adapte a mí. Por qué me voy yo a adaptar a un puto teléfono móvil. Si puedo lo rompo”.

Así lo ha expresado Trueba en un encuentro con público y medios de comunicación, y con el resto de premiados de los San Pancracio en el Museo Helga de Alvear. “No hay que resignarse. Si vigilamos e invertimos en educación tendremos otra sociedad. Yo pondría como materia obligatoria la asignatura de lentitud: escuchar a alguien, leer y pensar, mirar un cuadro y reflexionar. Eso debería ser parte de la educación. Ahora todo es una chorrada, con trabajos de cortar y pegar con el ipad”.

En este aspecto también ha reflexionado su hermano, el también cineasta David Trueba (premiado con el galardón, creado este año, “Versión Original”, que hace mención a la revista que dio germen hace 30 años al festival de cine).“Hay intereses fuertes en que el mundo esté acelerado, a excepción de Extremadura”, ha ironizado David Trueba en referencia al cacareado tren extremeño y la falta de conexiones. “La aceleración en las noticias no es inocente, se oculta el 95% de lo que pasa para sólo incidir en lo que interesa”.

Esto, según Trueba, “lleva a los jóvenes a un estado emocional muy confuso y frustrante en edades en las que antes eso no pasaba; con tasas de suicidio que siguen creciendo. Ahora tenemos más esperanza de vida y aún así, no llegamos. No nos da tiempo; algo pasa”.

Fernando Trueba ha reprochado durante el encuentro las afirmaciones de la actriz extremeña Clara Alvarado, Premio Reyes Abades (que ha participado en series como “La casa de papel” y, actualmente, “Cristo y Rey”) que ha señalado que “no nos va a quedar otra que abrazar las nuevas tecnologías y las plataformas”. “Pues no me da la gana”, le ha espetado Trueba. “No hay que resignarse”, ha insistido, al tiempo que aseguraba que “el cine no puede ser una actividad onanista que no se comparta”.

Precisamente, la experiencia de una sala de cine es otro de los asuntos que han surgido en este encuentro, moderado por el comunicador José María Clemente. Mientras que la actriz Mónica López (San Pancracio Televisión por la serie “Rapa”) ha sentenciado que “no tengo plataformas”, la actriz Vicky Luengo ha apelado a la “experiencia compartida de visualizar una película en una sala, porque en casa deja de ser experiencia”. Luengo recogerá esta noche en el Gran Teatro su San Pancracio a la Mejor Actriz por “Suro”, opera prima de Miquel Gurrea. Asimismo, cabe destacar que una hora antes del evento se ha convocado una protesta contra el patrocinio de la empresa de la mina de litio al certamen cinematográfico

Por otro lado, Luengo y también el director Félix Viscarret (San Pancracio a la dirección por su última película “No mires a los ojos”) han hecho hincapié en la buena cosecha de cine español con títulos como “Cinco Lobitos”, “Alcarràs” y “La maternal”.

“Este año he dejado de escuchar esa cantinela de que ‘no parece española’ sobre nuestro cine”, ha matizado Luengo. Algo que ha corroborado el actor argentino Leonardo Sbaraglia, que ha desarrollado su prolífica carrera entre su país natal y España con más de cien títulos, y que recogerá el San Pancracio al Mejor Actor por “Ámame”.

Sbaraglia ha sostenido que “ha crecido mucho la calidad en el cine y del audiovisual España”. Y se ha referido a la serie “Antidisturbios” de Sorogoyen, “que me pareció una bestialidad”. Y añade que “no sé si tiene que ver con que hay más dinero o más plataformas… Estamos en un momento de transición; la pandemia ha provocado un cambio y no sé hacia dónde vamos”.

Por último, Luis Callejo, Mejor Actor de Serie por “Apagón” y la reciente ganadora del Goya a la dirección novel y San Pancracio en esta misma categoría, Alauda Ruiz de Azúa (“Cinco lobitos”), han expresado sus reticencias a hablar de una “mirada femenina” para impulsar la creación de más contenido audiovisual por parte de mujeres. “Lo de mirada femenina es bien intencionado para apoyar la voces de mujeres en la dirección. Pero ese término se siente un poco obsoleto porque nos iguala a todas y nos mete en un nicho”, ha concluido Alauda Ruiz de Azúa.