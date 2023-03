Vergeles en Cáceres: "En cuanto tengamos profesionales reabriremos Cirugía Vascular"

La pregunta no la ha lanzado un periodista, la ha formulado el presidente de la Agrupación Vecinal de Cáceres, José Antonio Ayuso, y responde a un interés general de la ciudadanía cacereña: ¿Cuándo volverá a funcionar el Servicio de Cirugía Vascular? El consejero de Sanidad, José María Vergeles, le ha respondido: "En cuanto tengamos los profesionales se podría abrir". El máximo responsable del Servicio Extremeño de Salud ha contestado al líder vecinal en el acto celebrado esta mañana en el Hospital Universitario de Cáceres donde se ha hecho balance de los cuatro años de funcionamiento de este centro así como de los avances realizados en ese mismo tiempo en el San Pedro de Alcántara.

Fue hace justo este mes tres años cuando el SES cerró Cirugía Vascular en Cáceres. La unidad arrastraba ya tiempo de deficiencias por problemas entre el personal médico, lo que derivó en que a finales del 2019 solo estuviera en activo uno de los cuatro especialistas, el resto se encontraba en situación de baja laboral precisamente por los problemas que tenía el equipo. A principios del 2020, poco antes de la pandemia, la gerencia realizó un informe sobre la situación del servicio y dio la orden de cerrarlo porque no se garantizaba la seguridad de los enfermos. Desde que se desmantelara este servicio en la capital cacereña, se ha derivado a Badajoz.

El consejero ha comparecido en el Salón de Actos del Universitario ante un abultado foro en el que se han citado responsables clínicos, de enfermería, personal sanitario o asociaciones de vecinos. Vergeles lo ha definido como "absolutamente necesario porque detrás de los datos -ha dicho- hay un esfuerzo de gestión, de entrega de los trabajadores del centro que ha salido adelante, a pesar de la que ha caído sobre este hospital, cuando decían que se estaba dividiendo la atención o que se ponían en riesgo los fondos europeos".

Tras los agradecimientos, el responsable de la cartera de Sanidad ha recordado que "el 30 de enero de 2019 es absolutamente mágico para recordar porque se pone en marcha el Hospital Universitario de Cáceres". En mayo "se completa la oferta" se traen a "53 pacientes con 20 grandes profesionales". Luego llegarían las Urgencias, la UCI, laboratorios, farmacia, cocinas, y así sucesivamente un largo listado de servicios hasta llegar hasta hoy.

El resultado, a juicio del consejero, es la "vanguardia", que ha permitido "una calidad y seguridad en la atención sanitaria". Pero, además, ha citado cómo desde entonces ha habido "una evolución", con la incorporación de 10 boxes de planta de cuidados covid, una cocina de última generación, la unidad de radiología con el código ictus configurando así un área de neurociencia, avances en oncología, radioterapia, un plan de atención bucodental para personas discapacitadas, oncología radioterápica o neurofisiología.

Camas y 30.000 pacientes

El Hospital Universitario de Cáceres cuenta con 222 camas, seis unidades de especialización, 12 consultas externas,15 quirófanos o una UCI polivalente de 10 camas para ampliar a otras 10. Vergeles ha explicado que se ha producido un incremento de plantilla con 202 profesionales y que a los primeros 110 millones de euros de inversión, en estos cuatro años se ha dotado al centro con 56,4 millones. Continuando con su repaso, el consejero ha apuntado que entre 2019 y 2023 se ha atendido 500.000 consultas externas, 38.000 intervenciones quirúrgicas, 110.000 urgencias, 16.000 resonancias magnéticas, 33.000 tacs y han ingresado 30.000 pacientes.

En el San Pedro de Alcántara

Luego ha hablado Vergeles de "la absoluta reforma integral" del Hospital San Pedro de Alcántara en las áreas de pediatría, alergias, obstetricia, ginecología, geriatría, UCI, oncohematología o la unidad del dolor. Igualmente ha citado la apertura de nuevas unidades como un paritorio, una UCI neonatal, ensayos clínicos, cardiología, unidad de hemodiálisis, urgencias pediátricas, unidad de cuidados paliativos pediátricos o la unidad de inseminación artificial.

Vergeles también ha aludido al incremento de profesionales (35%) y a datos relativos a la intervención: 700.000 consultas externas, 10.236 intervenciones quirúrgicas, 163.868 urgencias, 13.162 resonancias y 42.266 tacs.

Helipuerto

En cuanto al helipuerto, ha informado de que estará a pleno rendimiento en un mes. En esta instalación se han invertido 320.000 euros y está solo pendiente de la cuarta y última fase de autorización, un trámite administrativo más al que debe dar el visto bueno la Secretaría de Estado tras la inspección que tienen previsto realizar sus técnicos.

Negociación colectiva

El consejero, con estos datos, ha confesado sentirse "profundamente orgulloso" y ha sentenciado: "La pandemia nos robó dos años de planificación sanitaria. Qué no seremos capaces de hacer cuando el viento nos vaya a favor". Su intervención ha estado plagada de guiños al personal sanitario. "Hemos abrazado la negociación colectiva y somos la comunidad autónoma que más derechos laborales ha conquistado. No han sido los mejores momentos, per sí hemos dado lo mejor de nosotros mismos", ha incidido Vergeles para concluir asegurando que el de hoy "es un día de reconocimiento, ánimo e impulso".