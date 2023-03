Cáceres y la concejalía de los tropezones

Ayer acudí a pedir información al ayuntamiento. "Buenas. ¿La Concejalía de los tropezones?" El guardia me miró con cara de pena. "En el tercer sótano. Pero tenga cuidado porque algún escalón está en mal estado y puede caerse". La verdad es que eran más de un escalón los que estaban en mal estado pero se supone que se ha hecho adrede para que te vayas acostumbrando a circular por la ciudad.

Entré en el despacho y encontré al concejal con el brazo escayolado pues según me contó había tropezado y caído en una zanja.

Muy amablemente me preguntó si había tenido algún accidente y se alegró de que no me hubiera sucedido nada digno de mención. Me contó que habían creado la brigada de ingenieros especialistas en la detección de pavimentos en mal estado que dedican su tiempo a recorrer la ciudad y levantar un plano del pavimento que está en mal estado y puede originar tropezones, sustos y accidentes graves a los peatones.

"Le voy a proporcionar un plano de la ciudad con las incidencias y la manera de prevenirlas. Mire, en esta calle por ejemplo. Aquí hay una pértiga. Eso quiere decir que hay un hoyo que debe usted saltar o rodear con sumo cuidado. Aquí hay un paraguas. Eso significa que en días de lluvia al pisar las baldosas es posible que le salpiquen de agua los zapatos y le mojen los pies y pantalones. En esta calle ve usted dos partituras, una es de "El Redoble" y la otra de "Paquito el chocolatero". Es que las baldosas están todas levantadas y si usted sabe solfeo y es un catovi puede interpretar esa famosa canción cacereña saltando de baldosa en baldosa y si no lo es puede interpretar esta otra. Si sigue las instrucciones no sufrirá ningún percance pero si las ignora y tiene un accidente y se rompe una pierna no me venga después con denuncias. ¿Enterado? Y esa es la señal de prohibido pasar".

Al salir, como soy muy curioso, me acerqué al "prohibido pasar" y resulta que conducía a la ITV.

* El autor es profesor