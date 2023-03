Cáceres está viviendo una etapa dorada desde el punto de vista turístico. No hay duda. Su imagen de seguridad tras la pandemia (con ausencia de aglomeraciones), su patrimonio, sus precios, su amplia oferta hotelera y su tirón para los congresos permiten encadenar un mes tras otro de buenos datos, algunos históricos. Pero ojo, que ni es oro todo lo que reluce, ni hay que dormirse en las mieles. La ciudad debe remontar sus cifras de lunes a viernes y mejorar para no sucumbir a otra crisis, porque ni el bolsillo de la gente está boyante, ni el horizonte económico acaba de despejarse.

Por ello, los profesionales del sector del turismo (organizadores de eventos, guías, directores de hoteles, propietarios de apartamentos...) han detallado lo que necesitan del nuevo Gobierno local que salga de las elecciones de mayo, o lo que es lo mismo, lo que plantean a los partidos que se presentan a las urnas. Lo hacen dentro de la serie semanal iniciada por EL PERIÓDICO EXTREMADURA con distintos sectores.

Clúster de Turismo: nueva estrategia para Cáceres

Esta agrupación empresarial, bastante activa y representativa, que tiene como fin impulsar el desarrollo turístico de la región, reconoce que «se ha trabajado mucho y se ha logrado incrementar notablemente el número de turistas en Cáceres, llegando a niveles anteriores a 2020, y de pernoctaciones». Ahora bien: «En el horizonte hay una gran crisis y se debe dar algún giro a la estrategia para acompañar al sector y permitir que siga dando los mismos resultados, o al menos mantenerlos».

Así lo explica María José García Curto, presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura, que insta a la futura corporación local a potenciar este ajuste en la estrategia. «Es el momento de apostar por elevar la calidad del destino y poner el foco en segmentos de mayor poder adquisitivo». Dicho más claro: «Ahora necesitamos no tanto aumentar el número de visitantes, como su gasto en la ciudad». Y el incremento de turistas, en todo caso, debe ser solo en épocas no saturadas (fuera de periodos como Semana Santa o puentes, primavera y otoño).

Para impulsar la calidad, prosigue María José García Curto, se debería recuperar la adhesión a SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), promovido por la Secretaría de Estado de Turismo. «Hace años dio muy buenos resultados», recuerda. Además, «hay que tener muy presente la capacidad de carga de la ciudad, así como la disponibilidad de infraestructuras». Y es que las diferentes estrategias de posicionamiento de Cáceres como destino de cine (rodajes) o de congresos (segmento MICE) han deparado muy buenas cifras, «pero en determinadas fechas se están produciendo saturaciones en alojamientos que hay que prever. Unos eventos o acontecimientos no pueden perjudicar a otros. Hay que aprender a conjugarlos, y para ello debe haber un contacto directo y permanente de la Administración con el sector», plantea.

Por otra parte, en el camino hacia esa calidad, se ha de sensibilizar del destino a los distintos actores turísticos y a la población. «Sería bueno un foro de debate, reflexión y encuentro permanente para analizar esa capacidad de carga turística de la ciudad, para detectar los periodos de menor afluencia, así como las mejores estrategias conjuntas público-privadas».

Paralelamente, el clúster propone apostar por un turismo generador de emociones, «que logre que el visitante pase más tiempo en Cáceres y gaste más». Aquí tiene mucho que aportar el turismo de congresos, convenciones e incentivos (MICE), que ha registrado muy buenas cifras en 2022. Permite ofrecer lo mejor de Cáceres como destino, y el usuario así lo siente. «De hecho, produce un importante impacto económico y de retorno».

Asimismo, es precio atender a los nuevos perfiles de turistas y adaptarse a las nuevas formas de promoción. «Hay que seguir invirtiendo en digitalización e innovación para conseguir eficacia y eficiencia», afirma García Curto. Todo ello sin dejar de trabajar por la sostenibilidad del destino (medioambiental, social y económica).

Por cierto que también se debe sensibilizar a la propia corporación local. «La Concejalía de Turismo siempre ha estado mal dotada de presupuesto. No se puede gestionar bien, realizar una buena promoción y crecer sin dotación suficiente», recuerda el clúster.

Guías: aseos públicos y un pavimento accesible

A veces la calidad del turismo no depende de grandes infraestructuras, ni de una oferta espléndida, sino de las cosas más básicas. La Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cáceres demanda como prioridad la dotación de algún aseo público en la zona de concentración de visitantes, ya que estos no disponen de ninguno al que acudir. «Cuando llegan los grupos desde los autobuses no tenemos un baño para llevarlos, con el problema añadido de que si vienen muy temprano a la plaza Mayor, ni siquiera están abiertas las cafeterías y no hay alternativas».

Otro de los problemas importantes es el pavimento de la Ciudad Monumental. «Quien viene con una minusvalía e incluso con un carrito de bebé, se las ve y se las desea para poder caminar por el casco histórico», explica desde la asociación de guías. Proponen que, al igual que se hizo en la plaza de Santa María, con una reforma en el solado que permite la accesibilidad, del mismo modo se proceda en otros espacios intramuros. «O al menos que por favor se cubran los grandes agujeros que hay en ciertas zonas». En este punto cabe recordar que el ayuntamiento sustituirá el pavimento del adarve con una partida de 1,4 millones.

Además, el colectivo pide a la próxima corporación que dé mayor visibilidad a la figura del guía de turismo, «que no se nos vea como algo secundario porque somos una parte importante de la cultura de las ciudades, profesionales que vivimos de esto». Y se preguntan: «¿Qué sería de una ciudad si no te recibe un guía oficial que te transmita todo lo que puedes aprender y disfrutar?» La gente estaría siempre de paso y no aumentaría el gasto en hoteles ni en restaurantes», destacan.

Hoteles: más empresas, más congresos, más conexiones

Los profesionales del sector reconocen que Cáceres está funcionando «muy bien los fines de semana y los puentes», como una ciudad puntera en escapadas. Sin embargo, hay que seguir esforzándose para generar movimiento de lunes a viernes, cuando la actividad se viene abajo. «Al tener una red empresarial tan pequeña, el turismo de negocios se queda muy limitado, pese a que Cáceres se ha convertido en una de las grandes plazas a nivel hotelero, con un 70% de alojamientos de 4 estrellas o superiores, idóneos para profesionales que viajan por trabajo».

Así lo explica Alejandro Picardo, vocal de la Asociación Empresarial Cacereña de Hostelería y Turismo (AECAHTUR) y director del Hotel Extremadura. Como profesional largamente experimentado, afirma que la principal petición al próximo Gobierno local es que «continúe con el apoyo a la Oficina ‘Cáceres, Ciudad de Congresos’, una convention bureau de colaboración público-privada que ha sido recuperada por el ayuntamiento en 2021, de modo que las distintas empresas del sector de congresos y las instituciones unen fuerzas para poner en bandeja todos los preparativos a quien opte por organizar un congreso en Cáceres.

Este turismo MICE es realmente importante para animar el sector de lunes a viernes. Se trata de un ‘filón’ porque deja ingresos importantes y una divulgación impagable. Un congresista gasta 2-3 veces más que un turista y mueve hoteles, catering, restaurantes, regalos, comercio, flores, taxis, guías... Además, Cáceres tiene cualidades especialmente idóneas.

También se necesitan más empresas en la propia ciudad que generen movimiento y atraigan este turismo de negocios. «Vemos cómo en otros municipios de Extremadura se implantan importantes iniciativas empresariales. En Cáceres nos quedamos atrás porque carecemos de terreno industrial. El polígono Capellanías es pequeño y tiene evidentes carencias», analiza el vocal de AECATHUR. «Necesitamos más suelo, un espacio puntero, tecnológico, con infraestructuras modernas para acoger nuevas empresas. Estamos al lado de Portugal. Hay que empezar a moverse porque Cáceres siempre está llena de planes que nunca se concretan», lamenta Alejandro Picardo.

Desde los hoteles comprueban que las cosas funcionan cuando se dan las condiciones. «Basta ver cómo se ha llenado el Parque Científico y Tecnológico, que por cierto debe ampliarse, o el Centro de Cirugía de Mínima Invasión». Y recuerdan que una encuesta también elevó el apoyo a la mina de litio en este sector hasta un 75%, siempre que sea subterránea, con el mínimo impacto y con proyectos generadores de empleos suficientes. «Una industria puntera y potente siempre mueve el tema turístico. Los beneficios son superiores a las desventajas». Asimismo, esperan que se vaya materializando otro plan de envergadura: el complejo budista.

Finalmente, desde los hoteles consideran «crucial» una mejora de las comunicaciones. «Todos conocemos el tema del tren y la necesidad de ampliar las conexiones por carretera, solo hay que ver la dificultad de ir ahora mismo a Badajoz. Esperamos que el nuevo Gobierno local haga fuerza en este sentido», concluye Picardo.

Apartamentos: una fiscalidad justa y más aparcamientos

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex), considera muy necesario que se agilice, apruebe y entre en vigor la primera ordenanza que regulará estos establecimientos, puesto que han experimentado un importante ‘boom’ en Cáceres. «Nos hemos reunido varias veces con el ayuntamiento, que nos invitó a aportar nuestras propuestas, pero ha pasado un año y no sabemos nada. El alcalde ha manifestado que está redactado, aunque no tenemos un conocimiento directo», indica su presidenta, María Fernández.

Se trata de una iniciativa «urgente» que haga posible un turismo ordenado y sostenible, óptimo tanto para los vecinos como para los negocios. Basta decir que en cuatro años se ha pasado de unos 50 apartamentos a 346. «Necesitamos además una nueva regulación en temas fiscales. Llevamos ya cuatro años insistiendo en que la ordenanza municipal de 2018 nos engloba en el grupo de hostales y pensiones, de manera que pagamos 24,70 euros de tasa de basura fija bimensual, frente a los 9 de una vivienda, que es lo que reivindicamos por lógica. Esto no ocurre en ningún otro municipio de Extremadura». De hecho, María Fernández recuerda que hostales y pensiones tienen una capacidad de unas 10 habitaciones, mientras que los apartamentos de Cáceres dan cabida a 2-4 personas.

Los apartamentos turísticos piden que se apruebe ya la nueva ordenanza. Cáceres ha pasado en cuatro años de unos 50 negocios a 346

Otra reclamación de primer orden es el estacionamiento. «Necesitamos soluciones en la parte antigua y zonas restringidas. Los propietarios de apartamentos no tenemos derecho a las dos plazas de aparcamiento de cualquier residente. Es injusto. Nuestros clientes disponen de media hora para dejar las maletas y marcharse a dejar el coche, un periplo al que les tenemos que acompañar». Y es que la presidenta también pone el acento en la falta de parkings. El previsto en Vadillo (Iberdrola) está a bastante distancia para subir con maletas. Visto lo visto, «proponemos que se habilite un vehículo eléctrico que haga circuitos entre la parte antigua y las zonas de estacionamiento para dar facilidades a todos los turista».