El TSJEx desestima el recurso y confirma los 20 años de cárcel para el autor del crimen de la motosierra

El Tribunal Superior de Extremadura (TJSEx) confirma los 20 años de cárcel para el autor del crimen de la motosierra. Así lo ha hecho público este lunes el alto tribunal extremeño ha desestimado el recurso que elevó la defensa del hombre condenado por la muerte de un hombre en Palomero.

En todo momento, la defensa pidió que se juzgara como homicidio imprudente. De hecho, justificó la impugnación de la condena en que el jurado popular no había sido imparcial.

Por su parte, el escrito del alto tribunal al que ha tenido acceso este diario, sostiene que en el veredicto popular no se "no se aprecia contaminación ni parcialidad de tipo alguno". Del mismo modo, precisa que tanto los informes forenses y demás pruebas han dejado constancia de que "no se trató de una caída accidental sino que Marcial dirigió el arma a una parte del cuerpo vital”.

En relación a la otra víctima, precisa que también está bien calificado el delito de homicidio en grado de tentativa porque “ninguna otra intención puede detraerse del hecho de dirigir una motosierra hacia el pecho de una persona, menos aún después de visto y comprobado lo que acababa de ocurrir con esa misma acción en relación con el tristemente fallecido”.

Los hechos se produjeron en octubre de 2020 y el juicio se celebró dos años más tarde, en octubre de 2022. La vista se celebró durante varias jornadas y contó con jurado popular. El condenado se encuentra en prisión.