Una muestra en Cáceres retrata a las mujeres extremeñas en la época del silencio

La Fundación Caja Extremadura ha inaugurado esta mañana, en el Palacio de la Isla de Cáceres, la exposición del fotógrafo alcantarino, Remigio Mestre. Se trata de una muestra compuesta por 213 fotografías en las que las mujeres de la época (años 30, 40 y 50) son las verdaderas protagonistas.

La Fundación es la propietaria del legado fotográfico del artista y con esta exposición ha querido también, "rendir un doble homenaje", según ha explicado la presidenta de la Fundación, Pilar García Ceballos-Zúñiga. Por un lado, a la figura de Mestre y lo que supone su obra para entender la Extremadura actual, no sólo por lo que fotografiaba sino por cómo lo hacía. Y, por otro lado, un homenaje sin duda a la Mujer extremeña de la época a la que le tocó vivir una vida nada fácil marcada por los años de la guerra y la posguerra. Y Remigio Mestre consigue captar en ellas el miedo o el sometimiento social pero también la belleza.

En este sentido, la presidenta de la Fundación ha dicho que "como extremeña y como mujer me congratulo, en vísperas además de la celebración del 8 de Marzo, que desde la Fundación hayamos podido visibilizar el trabajo de Remigio Mestre, pero también a esas Mujeres anónimas que hoy, se convierten en las protagonistas de esta exposición".

En este sentido, Pilar García se ha referido a que la Fundación está en conversaciones con las distintas administraciones públicas para itinerar la exposición por la provincia de Cáceres y cederla de forma permanente al pueblo de Alcántara. Además, este muestra será itinerante por diversos municipios de la provincia cacereña.

El autor

Durante generaciones y a lo largo de los dos últimos tercios del siglo XX, Remigio Mestre ha atesorado documentos visuales de gran interés fotográfico y de notable valor histórico y sociológico, que posibilitan en la actualidad, el conocimiento exhaustivo de muchas de las transformaciones paisajísticas, urbanísticas, sociales, económicas y antropológicas acaecidas en distintos rincones de Extremadura.

Por eso su obra y su legado constituyen una fuente inagotable sobre la historia más reciente de nuestra región, de su patrimonio natural y cultural y, por tanto, sustancial para la memoria colectiva. La exposición es un proyecto de la Fundación, con el patrocinio del Grupo Altafit y la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación provincial cacereña. El fotógrafo cacereño Genín Andrada es el comisario de la exposición.

El concejal de Turismo, Jorge Villar, ha presentado la exposición junto a la presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga; la diputada delegada de Formación, Inmaculada Agúndez; el presidente del Grupo Altafit, Vicente Olivenza Castellano; y el comisario de la exposición, Genín Andrada, y han destacado que ha sido una fecha muy bien elegida ya que estamos a las puertas del 8 de marzo y la muestra reivindica el papel de las mujeres en una época bastante complicada.

El papel

Villar ha señalado que "son fotos que cuentan mucho, cuentan el papel de las mujeres en Alcántara, y también de la búsqueda de libertad; y hay grandes historias que explican muy bien lo que somos y lo que hemos sido". Ha añadido que "reivindicar la memoria de las extremeñas, de las mujeres, a través de esos archivos fotográficos, es una necesidad de primer nivel. Estos archivos fotográficos, no sólo el de Mestre, son una asignatura pendiente que hoy conseguimos avanzar un poco en ello y nos ayudará saber quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo tener claro que hemos evolucionado mucho y el desarrollo de nuestra ciudad, provincia y región ha sido abismal en este último siglo".

Agúndez ha señalado que "hacemos un homenaje a nuestras madres y abuelas que sufrieron tanto tras la guerra y la posguerra, que se acostumbraron a callar por el terror y la represión de una sociedad que las oprimió y que todavía no las hemos reconocido lo suficiente y por eso, este reconocimiento. Pero también es un homenaje a su fuerza, empeño, trabajo, lucha, tenacidad y esperanza".

Olivenza se ha referido a la figura de Mestre: "Vivíamos en la misma calle, era una persona impresionante y un hombre muy inquieto que tenía interés por todo, no sólo por la fotografía sino por todo lo que tenía que ver con la cultura. Y merece la pena que le hagamos este homenaje".

Un fotógrafo poco habitual

Por último, para Genín Andrada la colección de Remigio Mestre ´2es una de las mejores que tenemos en la región y de las más documentadas. Fue un fotógrafo poco habitual, no fue un fotógrafo comercial, no vive de la fotografía, y por ello tienen una mirada libre y un lenguaje propio, y en esa época muy pocos lo tuvieron. Empatizaba con las gentes de su entorno para fotografiarlas en las fiestas, los momentos cotidianos y de intimidad, y esto no lo hacían el resto de fotógrafos".