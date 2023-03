En Nuevo Cáceres residen 5.321 vecinos. Si en vez de un barrio de la ciudad fuera un pueblo, estaría entre las localidades con más habitantes de la provincia cacereña. Tiene más población, por ejemplo, que Malpartida y supera a Mejostilla. No hay una estadística de los vehículos que hay en la barriada, pero cuando se hizo la urbanización la obligación era de una plaza de estacionamiento por vivienda en los nuevos inmuebles. El resultado es que en sus calles no hay suficiente aparcamiento. Hace una década se habilitó una parcela municipal en la entrada del barrio para crear nuevas plazas de estacionamiento. Ahora se van a destinar otras dos parcelas, entre ambas suma media hectárea.

La obra en sí no tendrá grandes inconvenientes, tampoco la financiación, son fondos europeos con un plazo de ejecución para no perder la financiación. Este jueves se dará un primer paso para que en esas dos parcelas se pueda hacer un aparcamiento. Ese trámite es confirmar que el uso que ahora tienen en el plan municipal de urbanismo es compatible con un estacionamiento. Es algo más que un trámite porque de lo que se trata es de renunciar a que ese suelo que es público se destine a dotar de servicios al barrio (social, educativo, cultural, sanitario...) que se habían planificado pero que, tras más de una década después de que se hubiese completado la urbanización, no se acometen. Estados parcelas están situadas entre la avenida de Pierre de Coubertin y la ronda de la Pizarra.

Una de esas parcelas tiene un uso genérico, se puede, por ejemplo, construir sobre ella un centro cultural o un espacio educativo, y la otra es social, tiene un destino que es más concreto. Pero el Instituto Municipal de Asuntos Sociales ya ha informado que no es necesaria, no hacen falta más centros sociales en la zona. Por tanto, como el plan de urbanismo es flexible para esos cambios de uso, la comisión informativa de Urbanismo dictaminará en su sesión de este jueves que las dos parcelas se puedan utilizar para hacer plazas de aparcamiento. Una vez que esto se autorice, el ayuntamiento ya pueda sacar a licitación la obra para transformar esas dos parcelas en plazas de aparcamiento.