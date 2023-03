El tribunal militar procesa al sargento acusado de abuso sexual en el Cefot de Cáceres. Es el Juzgado Togado Militar número 11 de Madrid el encargado de tramitar las diligencias del caso que tuvo lugar hace dos años en la base y ha emitido su auto.

En el escrito de la jueza, según recoge este martes El País, la jueza procesa a R. E., suboficial que fue denunciado y apartado por abusar de una alumna de su pelotón. No obstante, le suma otras tres agresiones a otras tres soldados mientras se encontraban inconscientes. Del mismo modo procesa a su superior, al que investiga por no haber impedido las agresiones sexuales e incluso haber intentado que no se denunciaran.

El suboficial está acusado de cuatro delitos de abuso de autoridad, tres en la modalidad de abuso sexual, otro de acoso y uno de maltrato. Su superior está imputado por los mismos delitos.

En el auto, la magistrada hace alusión al mal comportamiento del suboficial en el día a día de la base y relata que consumía alcohol, animaba a los reclutas a insubordinarse y mantenía una actitud abiertamente machista.

En relación a la joven que formaba parte de su pelotón, desde el primer momento, le envió Whatsapps para que saliera con él y no la trataba igual que al resto de sus compañeros. Una vez que supo que tenía novio, los insultaba a ambos. Antes de los hechos que tuvieron lugar el día de los hechos denunciados, fue víctima de dos situaciones previas de agresión, expone el auto. Una en la cantina, en la que el suboficial le puso la mano en el muslo y otra cuando intentó que entrara en su coche y ella salió corriendo.

Fue este rotativo el que adelantó lo ocurrido la jornada del 16 de octubre de 2021. Ese día se celebró la comida de fin de curso de uno de ciclos de alumnos que habitualmente recibe el acuartelamiento. La joven víctima prefirió no asistir para no encontrarse con el sargento. Fue entonces cuando apareció en el cuartel con síntomas de embriaguez y empezó a insultar y a encararse con los alumnos.

Fue ahí cuando se acercó a una de las alumnas, que se encontraba inconsciente, y empezó a besarla en el cuello y en la boca y a tocarle por encima de la ropa. Más tarde, realizó lo mismo con otra alumna, que también se encontraba inconsciente. Todo esto fue presenciado, según el auto, por su superior, que no hizo nada para impedirlo. Fue denunciado

Los suboficiales han quedado en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado cada mes y con una fianza de 42.000 euros.