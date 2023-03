Absuelta la mujer juzgada en Cáceres por una denuncia falsa de abusos a su hijo

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto a la mujer que fue juzgada por una denuncia falsa de abusos sexuales a su hijo. La fiscalía pedía para ella dos años de prisión por un delito de acusación y denuncia falsa y un delito de falso testimonio. En la causa también estaban imputados los abuelos maternos del menor y la psicóloga, que también han resultado absueltos y para los que el ministerio público pedía también dos años de prisión por falso testimonio y falsedad documental.

La Sala expone en su sentencia a la que ha tenido acceso este diario que «los hechos que se declaran probados no son constitutivos de infracción penal». «La posible falta de sinceridad de las acusadas acerca de cuál de ellas ejercía la guarda del menor resulta penalmente inocua; Sí podría ser relevante faltar a la verdad en el caso de la psicóloga, cuyo resultado se consideraba como una prueba importante, sin embargo no podemos apreciar una falta de verdad con consecuencias penales cuando vinieron a reconocer lo que consta en la comunicación a la fiscalía o dijeron no recordar qué dijo el abuelo, por lo que no llegaron a mantener en el juicio manifestaciones inveraces».

Los hechos se produjeron en 2017. La madre denunció al padre del menor por abusos al menor. El juicio se celebró en 2019 en la Audiencia Provincial y el hombre salió absuelto. También ratificó la sentencia ese año el TSJEx y el Supremo. En 2022, tanto la mujer como sus padres y la psicóloga que interrogó al niño fueron encausados acusados de denuncia falsa y falso testimonio.