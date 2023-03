Desde hoy la cabecera de la línea 4 estará en el Junquillo. Era un cambio que se anunció hace tiempo, pero que ahora se hace efectivo, una vez que esta semana se ha abierto al tráfico el vial que comunica los barrios de Macondo y el Junquillo. La modificación de la línea se hará en las mismas condiciones que el ayuntamiento anunció hace una semana, no se aceptan los dos cambios presentados por vecinos:ni el de la parada de autobús demandado por vecinos de Macondo, por coincidir con la entrada a una calle peatonal desde la que también se accede a plazas de garajes, ni la propuesta de residentes del Junquillo para cambiar el lugar de la nueva cabecera de la línea 4.

La petición de los residentes del Junquillo no se acepta porque la línea, con cuatro de sus viajes hasta la entidad local menor de Valdesalor, no cumpliría con la periodicidad de paso cada media hora. Además este cambio añadiría más de 500 metros por viaje, lo que llevaría a un incremento de costes y a que se tuviese que realizar una nueva modificación del contrato que «ya está en el límite del 10%» sobre el precio por el que inicialmente se adjudicó. No obstante, desde el gobierno local no se cierran a valorarlo de cara a una futura remodelación.

En cuanto a la nueva parada en la confluencia de las calles Cien Años de Soledad y Francisco El Hombre, desde el gobierno local se precisó este jueves que esta parada «está situada en el punto de la calle que mejor cumple las premisas que debe tener una parada: accesibilidad (en cualquier otro punto habría que hacer obra y eliminar aparcamiento), seguridad (paso de peatones cercano para que la gente no pase por el medio de la calle) y visibilidad. Además desde el gobierno se recordó que esta parada es «tan solo de bajada de viajeros antes de ir hacia el Junquillo, ya que al cambiar de cabecera volverá a pasar en sentido inverso en el siguiente trayecto, por tanto, lo máximo que puede esperar un coche para acceder a Francisco El Hombre son 20-30 segundos. Donde se ha colocado la parada es un acceso a la calle, no una salida como realizan algunos vecinos de la misma».