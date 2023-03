La reubicación de la terraza de Moret (de la franquicia Lizarrán) sigue dando quebraderos de cabeza al hostelero que regenta el negocio, tras tener que retirar los veladores por la caída de cascotes de un edificio abandonado en esa vía.

Si ayer el Ayuntamiento de Cáceres expresaba que Urbanismo había trasladado el ‘ok’ para reubicar la terraza de la discordia al otro lado de la vía (junto al inmueble del antiguo Springfield; también vacío), de forma reducida y en hilera, para evitar mayores pérdidas económicas al empresario; ahora, la Policía Local se descuelga de esa decisión y asegura que «estamos pendiente de recibir la nueva solicitud» del hostelero con respecto a la reubicación final (que el propio empresario propone), pero adelantan que, en base a diversos aspectos técnicos, ese informe «sería no favorable», algo que «ya hemos manifestado verbalmente», según informan fuentes policiales.

Inaccesible

A saber: la nueva terraza tiene que convivir con el vallado perimetral del edificio en mal estado y para la ubicación en la fachada del otro inmueble (el del antiguo Springfield), «del que necesita autorización y no presenta», habría que separar 1,80 metros el mobiliario, «ya que no se permite adosar». Por estos motivos, entiende la Policía Local que la reubicación de la terraza «rompe el tránsito normal de personas y, sobre todo de, invidentes, al tratarse de una calle con mucho flujo peatonal». Y apuntan que «quedarían 2 metros aproximadamente (entre las obras y la terraza) por lo que no es compatible con el tránsito peatonal habitual». Además, «es una de las calles destinadas a evacuación con la celebración de muchos de los eventos que hay en la ciudad».

«No se puede renovar una licencia que ha quitado el propio ayuntamiento», critican fuentes policiales

Incongruencia

También apuntan las misma fuentes policiales que «se nos encarga a la Policía Local emitir un informe de renovación con carácter temporal», algo que «no podemos atender» puesto que la terraza «ha sido revocada por resolución de Alcaldía», en base al riesgo que entraña el mal estado del edificio, acreditado por un técnico municipal en el informe de Disciplina Urbanística.

En cuanto a la propuesta temporal ya presentada, los agentes aseguran que no pueden valorar ese aspecto de temporalidad al ver el estado del edificio colindante («que entraña obras de gran magnitud»); por lo que entienden que no se trata de una reparación inmediata. por último, añaden que el hostelero debe presentar una nueva solicitud donde se valore la viabilidad, «atendiendo a toda la situación actual en que queda la calle». Y es en este punto donde se encuentra actualmente el expediente sobre la terraza de Moret.