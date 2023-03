Apenas terminé de leer la noticia fui a decírselo a mi mascota, un ilustrado, grandilocuente y desvergonzado loro. «Oye, Cicerón, han aprobado una ley sobre las mascotas». Se le iluminó la cara y dijo: «Potius sero quam nunquam», que para que te enteres significa «más vale tarde que nunca. Ya era hora de que hicieran algo para mejorar la vida de las mascotas».

Traté de aclararle las cosas. «Van a hacer un test a las mascotas y a sus dueños para comprobar si tienen aptitud para desenvolverse en el ámbito social y tú en eso suspendes seguro». No se dio por vencido. «¿Y quién ha aprobado esa norma? ¿Los políticos? Pues exijo que me hagan el mismo test que les hacen a ellos para ser candidatos a cualquier cosa. Porque hay que ver lo bien que se desenvuelven en al ámbito social. Insultos, malversación, robo descarado... Quo usque tantum abutere, Catilina, patientia nostra, como dijo mi tocayo: hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia, Catilina». Es incorregible. «Insultar no sé, pero me dicen que estás convocando a las mascotas de los vecinos a huelgas para defender los derechos de las mascotas como si fueras jefe de un sindicato, y que cuando ves a la vecina del cuarto silbas y dices ‘ole, ole y ole’ y eso la molesta, pues dice que es acoso».

Echó una carcajada y se preguntó irónicamente. «¿De quién habré aprendido yo eso? Gaudeamus igitur juvenes dum sumus, que aunque lo habrás cantado alguna vez no sé si sabes lo que quiere decir: ‘Gocemos mientras somos jóvenes’, porque el día que a ti y a mí nos dé lo mismo ver pasar a la del cuarto que a un autobús será muy mala señal» Y apostilló. «¿Y tú crees que la mierda de gato de ahí enfrente tiene algún interés en desenvolverse en el ámbito social? Pero si no sabe decir más que miau, miau».

«Oye ¿y qué pasa si la mascota aprueba el test de aptitud social pero no el dueño?»

Como acostumbra, acabó lanzándome una puya. «Oye ¿y qué pasa si la mascota aprueba el test pero no el dueño? En nuestro caso creo que se lo regalan a la del cuarto que se desenvuelve mejor que tú» Pude concluir: «acta est fabula», que quiere decir, «la función ha terminado», enterao.