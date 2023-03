La corporación cacereña que ahora termina es la que más modificaciones ha tenido

Este jueves el pleno de la corporación local de Cáceres tomará conocimiento de la renuncia al acta de concejal dentro del grupo municipal de Ciudadanos de Antonio Bohigas y Francisco Javier González. Con estos dos movimientos son ya nueve los que se han producido en esta corporación, la que más en las últimas décadas. En la pasada legislatura solo fueron cuatro los concejales que se fueron, permitiendo la entrada de otros, o que no llegaron a aceptar el acta. Ahora Ciudadanos tendrá que cubrir esas dos vacantes, solo permanecerían en la corporación menos de dos meses. Los siguientes en la candidatura que presentó Cs son Óscar Redondo y María Antonia Cayetano López. Habrá que esperar a conocer si aceptan o si siguen militando dentro de Ciudadanos.

Esos nueve cambios los inauguró Teófilo Amores cuando dejó el grupo municipal de Vox y pasó a ser concejal no adscrito al decidir mantener su acta. Luego se sumaron Francisco Alcántara y Mar Díaz, que dejaron Ciudadanos y también pasaron a ser concejales no adscritos. En el PP, Carla do Nascimento abandonó el grupo municipal. No fue la única porque en las filas de los populares también se sumó María Guardiola. Antes Emilio Borrega, que por número en la lista iba a sustituir a Nascimento, no llegó a tomar posesión del acta de concejal. A esas salidas se suman las otras tres que ha habido en el grupo municipal de Ciudadanos: Antonio Ibarra, el primero, y ahora Bohigas y González, quien fue el que precisamente sustituyó a Ibarra.