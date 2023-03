Canal de Isabel II, la empresa que desde 2015 tiene la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento y depuración, considera que el precio del agua actual «debería ser muy superior al fijado», insistiendo en que la tarifa «no cubre desde 2015 los costes del servicio». Estas dos consideraciones, que no son la primera vez que las hace, aparecen en las alegaciones que la empresa presentó a una resolución de la alcaldía que instaba a Canal de Isabel II a suministrar, con carácter gratuito, al ayuntamiento todo el agua que se precise para el riego de jardines y la limpieza viaria de la ronda este.

La alcaldía basó esa demanda en la interpretación de uno de los artículos del pliego del concurso que se convocó para la adjudicación de la gestión del agua. La empresa se opuso y presentó alegaciones. Y al final se recurrió a la Comisión Jurídica de Extremadura para que decidiese sobre la delimitación del alcance que tienen las obligaciones de la empresa. La comisión, en un dictamen del pasado 23 de febrero, dio un golpe a la interpretación que el ayuntamiento hace del artículo del pliego y, por tanto, la empresa no estaría obligada a suministrar el agua gratuitamente al ayuntamiento para la limpieza viaria y de los jardines de la ronda este, que tiene una longitud aproximada de casi cuatro kilómetros (a los que en un futuro se tendrán que sumar los otros tres de la ronda sur, en fase de adjudicación).

Pero en el expediente, además de la cuestión de fondo, destaca la nueva apreciación de Canal sobre la revisión de la tarifa, dado que con la actual, según las consideraciones que hace la empresa, no se cubren los costes que tiene el servicio (personal, coste energético de los bombeos, material, amortización del canon...). La tarifa no se modifica desde enero de 2012.

La interpretación que el ayuntamiento hace del pliego es que permite obligar a Canal a que se suministre agua gratuitamente al consistorio para servicios o infraestructuras sean o no de titularidad municipal tanto en la fecha de la firma del contrato como las que se sumasen posteriormente (la ronda este no estaba en un principio en el contrato al ejecutarse con posterioridad a su firma). Además el ayuntamiento considera que ese coste no rompe el equilibrio económico de la concesión porque se puede asumir con la tarifa que se cobra del agua por la que se factura (consumo en domicilios, locales...).

La empresa insiste en que con la tarifa no se cubren los costes actuales del servicio y tampoco «el agua gratuita y menos si su volumen se va ampliando mediante convenios» como el de la Junta y el ayuntamiento para la ronda este.