Salaya recibe a la directora de la ONCE de Cáceres, María Isabel Góngora

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, se ha reunido este martes con el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias; el presidente del Consejo Territorial, Venancio Ortiz; la nueva directora de la agencia de la ONCE en Cáceres, María Isabel Góngora; y la directora saliente de la agencia en Cáceres, Leticia Ventura.

En el encuentro, Salaya ha destacado la labor que lleva a cabo la ONCE en la ciudad ayudando a que muchas personas con discapacidad se integren en el mundo laboral y puedan desarrollar sus proyectos de vida, y demostrando que "desde la discapacidad también se puede llegar a puestos directivos de una gran empresa".

El regidor municipal ha agradecido a Leticia Ventura su trabajo con el consistorio, y ha dado la bienvenida a María Isabel Góngora, a quien ha tendido la mano para colaborar en mejorar las condiciones de las personas con discapacidad.

"La ONCE ayuda a conseguir un espacio en el que se pueden desarrollar buenos proyectos de vida y en el que demostrar además que desde la discapacidad se pueden hacer grandes aportaciones, ser grandes profesionales y directivos, y conseguir muchas más cosas de las que se creen", ha añadido.

Asimismo, ha resaltado la importancia de la reinserción profesional que realiza la organización con los vendedores "cada día en la calle", pero también se valora la "capacidad ejecutiva y directiva" y se demuestra "cómo desde la discapacidad se puede conseguir no sólo integrarse laboralmente sino ser muy buenos directivos de organizaciones y empresas muy fuertes y con estructuras organizativas muy potentes".

"Es muy relevante el ejemplo que se da tanto desde la ONCE como desde sus empresas a la hora de demostrar que no es sólo la integración laboral en puestos de baja cualificación o intermedios, sino también en los puestos directivos y ejecutivos. Se perdería mucho talento si un gran número de personas con discapacidad no pudiesen encontrar esos espacios", ha subrayado.

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, ha recordado que cada 3 días una persona nueva llega a la ONCE en Extremadura y ha resaltado que se vende lotería para "generar oportunidades de empleo pero también para generar oportunidades de vida".

"Trabajamos de forma muy estrecha con el Ayuntamiento y vamos a seguir haciéndolo, porque no podemos hacer nada sin colaborar con las administraciones públicas, para que nuestra sociedad sea lo más plena y lo más íntegra. Si no damos oportunidad a las personas con discapacidad, hay un trocito de la sociedad que no estará incorporada", ha resaltado.

La nueva directora de Cáceres, María Isabel Góngora, que ha sido directora en Plasencia, ha señalado que espera "seguir creciendo a nivel personal y profesional, sentirme cacereña, aportar y que la institución se vea cada día en las calles y sentir el apoyo y la compra del cupón, pero también la accesibilidad e inclusión real, visible y notoria de todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad".