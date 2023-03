La modificación se ha confirmado. La Cofradía del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús, conocida como Cristo Negro, ha decidido introducir un cambio significativo en su recorrido de la medianoche del Miércoles Santo, tal y como estaba barajando su cabildo de gobierno desde antes de la pandemia, y como informó este diario el pasado 9 de febrero. Finalmente, a su llegada a la Puerta de Mérida, la procesión ya no subirá por Ancha para discurrir por San Mateo, Cuesta de la Compañía y San Jorge, sino que continuará recta por Pereros y Rincón de la Monja hasta contactar de nuevo con la Cuesta del Marqués para retomar el itinerario tradicional hacia el Arco del Cristo.

Se trata de un recorrido más intimista, que después de 33 años sin cambios deja de pasar por la espina dorsal de la parte antigua para hacerlo por los aledaños del barrio judío. "Lo probamos el pasado verano y nos pareció muy atractivo, con calles estrechas que acercan la imagen a las personas que esperan el paso del Cristo Negro. Indudablemente, San Mateo y Ancha son zonas muy bonitas, pero esta nueva opción nos parece más recogida", explica el mayordomo, Alonso Corrales. La hermandad cumple además con uno de los preceptos fundamentales de los estatutos: no salir nunca del recinto amurallado.

No obstante, si el cambio no resultara como se espera, la cofradía no tendría ningún problema en retomar su itinerario tradicional, aunque no parece que vaya a ser así. "Son calles muy atractivas con rincones que nos parecen muy singulares como las traseras del Palacio de las Veletas, el arco que lo una a la casa de los caballos, las características del Rincón de la Monja...", describe Alonso Corrales. En cuanto a distancia, es prácticamente igual, unos dos kilómetros, con unos veinte metros más que si acaso alargarán diez minutos la procesión, "aunque la duración siempre depende en realidad de las saetas", recuerda el mayordomo. Eso sí, se ajustarán los turnos de carga al nuevo trazado. "En todo caso, los hermanos siempre disfrutaremos más de cualquier ampliación que nos permita estar más tiempo con el Cristo Negro en las calles", subraya.

El cambio obedece especialmente a dos razones. Por un lado, introducir una renovación para romper la rutina de tres décadas, que siempre es bienvenida. Por otro, evitar los riesgos de la Cuesta de la Compañía, una de las calles más complicadas para bajarla con un paso al hombro. "El año pasado un hermano se pisó la túnica y afortunadamente quedó en nada, pero es una zona peligrosa. Un turno de carga menos experimentado, con la capucha sobre los ojos, con poca iluminación y el hecho de tener que prescindir de las horquillas en ese tramo, puede deparar algún susto que vamos a evitar", detalla Alonso Corrales.

En cuanto al nuevo recorrido, la cofradía ya se ha puesto en contacto con la Unión de Cofradías Penitenciales y el ayuntamiento para que se adecente en lo posible algún tramo defectuoso del empedrado.

Además, los hermanos del Cristo Negro preparan un homenaje al cantaor y saetero cacereño Juan López Corrales 'El Borrasca', una de las voces más singulares del flamenco en Cáceres, estrechamente vinculado a la Semana Santa, que nunca faltaba a la procesión del Cristo Negro para hacer llegar a la imagen sus más hondas emociones. Ha fallecido este año.